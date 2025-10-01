miércoles 1  de  octubre 2025
Tyreek Hill sufre desgarro de ligamentos y se pierde la temporada con los Miami Dolphins

Tyreek Hill sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla y fue operado, quedando fuera por el resto de la temporada con los Dolphins. Su regreso está previsto para 2026

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

CARMEN MANDATO / Getty Images vía AFP
Por Pedro Felipe Hernández

Los Miami Dolphins sufrieron un duro golpe: su estrella ofensiva Tyreek Hill se perderá lo que resta de la temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla en la victoria del lunes por la noche ante los New York Jets, según informó Ian Rapoport de NFL Network.

El receptor de 31 años se rompió múltiples ligamentos, incluido el ACL, y fue intervenido quirúrgicamente el martes. Su agente, Drew Rosenhaus, confirmó que no necesitará más operaciones y que el objetivo es que Hill regrese listo para el inicio de la temporada 2026.

"Es cuestión de rehabilitación, y jugará el próximo año. La meta realista es que esté disponible desde la primera semana", aseguró Rosenhaus a ESPN.

Antes de pasar por quirófano, Hill publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo las oraciones y el apoyo de los aficionados.

Contrato y futuro de Hill con los Dolphins

Actualmente, el contrato de Tyreek Hill no tiene dinero garantizado para 2026, aunque $11 millones de los 29.9 millones de dólares que debe cobrar el próximo año se garantizarán en marzo si permanece en el roster de los Dolphins. Además, recibirá un bono de 5 millones por permanencia.

El momento de Waddle

Hill se lesionó tras realizar una recepción cerca de la banda, siendo derribado y terminando con la rodilla dislocada, lo que obligó a ponerle una férula de aire y sacarlo en camilla. Había atrapado 6 pases para 67 yardas en el partido antes de caer lesionado.

Con su baja, Jaylen Waddle asume el rol de receptor principal de Miami, mientras que Malik Washington podría ganar mayor protagonismo en el esquema ofensivo.

