Tyreek Hill sufre desgarro de ligamentos y se pierde la temporada con los Miami Dolphins

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

Los Miami Dolphins sufrieron un duro golpe: su estrella ofensiva Tyreek Hill se perderá lo que resta de la temporada tras sufrir una grave lesión de rodilla en la victoria del lunes por la noche ante los New York Jets , según informó Ian Rapoport de NFL Network.

El receptor de 31 años se rompió múltiples ligamentos, incluido el ACL, y fue intervenido quirúrgicamente el martes. Su agente, Drew Rosenhaus, confirmó que no necesitará más operaciones y que el objetivo es que Hill regrese listo para el inicio de la temporada 2026.

FÚTBOL AMERICANO Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

FÚTBOL AMERICANO Dolphins ganan su primer partido de la temporada, pero pierden a importante jugador

"Es cuestión de rehabilitación, y jugará el próximo año. La meta realista es que esté disponible desde la primera semana", aseguró Rosenhaus a ESPN.

Antes de pasar por quirófano, Hill publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo las oraciones y el apoyo de los aficionados.

Contrato y futuro de Hill con los Dolphins

Actualmente, el contrato de Tyreek Hill no tiene dinero garantizado para 2026, aunque $11 millones de los 29.9 millones de dólares que debe cobrar el próximo año se garantizarán en marzo si permanece en el roster de los Dolphins. Además, recibirá un bono de 5 millones por permanencia.

El momento de Waddle

Hill se lesionó tras realizar una recepción cerca de la banda, siendo derribado y terminando con la rodilla dislocada, lo que obligó a ponerle una férula de aire y sacarlo en camilla. Había atrapado 6 pases para 67 yardas en el partido antes de caer lesionado.

Con su baja, Jaylen Waddle asume el rol de receptor principal de Miami, mientras que Malik Washington podría ganar mayor protagonismo en el esquema ofensivo.