martes 30  de  septiembre 2025
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins ganan su primer partido de la temporada, pero pierden a importante jugador

Después de caer en sus primeros tres juegos de la temporada, los Dolphins de Miami superaron por 27-21 a los Jets de Nueva York el lunes por la noche

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

Tyreek Hill, de los Dolphins de Miami, corre con el balón durante un partido, el 29 de septiembre de 2025.

CARMEN MANDATO / Getty Images vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El receptor estrella de los Dolphins de Miami de la NFL, Tyreek Hill, fue retirado del campo en camilla por una grave lesión de rodilla durante la victoria de su equipo por 27-21 sobre los Jets de Nueva York este lunes.

Hill, campeón del Super Bowl y uno de los mejores receptores de la NFL, salió en el tercer cuarto del campo del Hard Rock Stadium de Miami tras ser tacleado por el esquinero de los Jets, Malachi Moore.

Lee además
TD mascota de los Miami Dolphins 
Fútbol Americano

Esta es la curiosa historia de T.D. (la mascota de los Miami Dolphins)
El mariscal de campo de los Bills de Búfalo, Josh Allen (17), corre con el balón durante un partido ante los Dolphins de Miami, el 18 de septiembre de 2025.
FÚTBOL AMERICANO

Dolphins vuelven a caer, ahora víctimas de los Bills y Josh Allen

Las imágenes del incidente mostraron cómo se torció la pierna de Hill en una posición antinatural, mientras los árbitros pedían atención médica desesperadamente.

Embed

El jugador de 31 años fue rápidamente subido a una camilla y retirado del campo mientras saludaba a los aficionados, con la pierna izquierda protegida por una férula.

El entrenador en jefe de los Dolphins, Mike McDaniel, informó que Hill sufrió una "luxación" en la rodilla y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento y allí pasaría la noche.

"Sé que fue una luxación", dijo McDaniel. "Aparte de eso, estoy seguro de que mañana (martes) tendré más información".

La lesión de Hill es otro capítulo en una carrera plagada de éxitos y controversias.

Fue clave dentro del equipo de los Chiefs de Kansas City que ganó el Super Bowl en Miami en 2020 y ayudó al equipo a volver al Super Bowl la temporada siguiente.

Oscuridad fuera del campo

Fuera del campo, Hill se declaró culpable de agresión doméstica y lesiones tras un incidente en 2014 en el que presuntamente estranguló a su novia embarazada.

En 2019, fue investigado por agresión infantil tras un incidente en el que su hijo de tres años sufrió una fractura de brazo. Nunca se presentaron cargos en ese caso.

Hace un año, Hill se vio envuelto en un enfrentamiento con la policía de tránsito tras ser detenido mientras conducía hacia el partido inaugural de la temporada de los Dolphins.

Fue sacado a rastras de su automóvil y esposado en el suelo, en un caso que planteó dudas sobre el trato policial hacia las minorías.

Los cargos de tránsito en su contra fueron posteriormente desestimados.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Miami Dolphins en crisis: Mike McDaniel bajo presión tras inicio 0-3 en la temporada NFL 2025

Exjugador de los Dolphins lanza fuertes declaraciones sobre Tua Tagovailoa

Dolphins de Miami se la juegan hoy ante los Jets de Nueva York por conseguir su primera victoria

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
ANÁLISIS

Estado de conmoción en Venezuela: ¿herramienta legal o excusa para el control absoluto?

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
VENEZUELA

Maduro decreta "estado de conmoción", la respuesta al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street atenta a posible cierre parcial del gobierno de EEUU