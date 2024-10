Los American Music Awards honran la cultura pop en 50º aniversario

La velada también contó con actuaciones de Brad Paisley, Chaka Khan, Gladys Knight, Green Day, Jennifer Hudson, Kane Brown, Mariah Carey, Nelly, Nile Rodgers & CHIC, RAYE, Sheila E. y Stray Kids.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por American Music Awards (@amas)

Asimismo, celebridades como Carrie Underwood, Cedric The Entertainer, Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Jimmy Kimmel, Kate Hudson, Lance Bass, Reba McEntire, Samuel L. Jackson y Smokey Robinson, estuvieron en el escenario de los AMA para presentar algunos momentos icónicos de la noche.

"Entre los momentos más destacados del evento se encuentran la actuación de Sheila E., dos veces nominada a los AMA, que subió al escenario junto a Chaka Khan para cerrar el espectáculo con una interpretación animada del himno atemporal de Khan, I'm Every Woman. Gladys Knight, siete veces ganadora de los AMA, interpretó Midnight Train To Georgia 50 años después de su debut, mientras que Jennifer Hudson, acompañada por los miembros originales de la banda de Whitney Houston, cantó una interpretación de homenaje de I Loves You, Porgy, así como su exitosa canción I Will Always Love You. También tuvo lugar una reunión de Nelly and the St. Lunatics con Chingy y J-Kwon", reseñó el portal Vibe.

La premiación de los American Music Awards se llevará a cabo el 25 de mayo de 2025, y será transmitido por CBZ.