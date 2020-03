Los Eternos de Marvel tendrán un baile al estilo Bollywood con Kumail Nanjiani

"Mucha parte de la película tiene lugar en la actualidad", explicó Nanjiani en el podcast de New Hollywood. "Mi personaje por ejemplo está como: 'Ok, tenemos que mantener un perfil bajo, nadie debería saber que existimos'. Así que me convierto en una estrella de cine de Bollywood. Esa es mi identidad secreta".

En Los Eternos, la directora Chloe Zhao explorará la historia de los inmortales seres que crearon el Universo Marvel. Ocultos durante 7.000 años entre nosotros, han adoptado identidades secretas que les permiten pasar desapercibidos entre la humanidad. La primera revelada es esta, la de un exitoso actor de Bollywood, que sin duda dará más de un momento hilarante.

Al parecer, la secuencia cuenta con más de 50 extras y tal y como explica el actor no fue nada fácil. Además de la coreografía, una danza Bollywodiana requiere un duro entrenamiento físico. "Tomé meses de clases de baile de Bollywood para prepararme. Realmente es un entrenamiento... hay como 52 bailarines, y 51 de ellos son profesionales, ¡Y luego estoy yo!", bromeó el actor en el podcast.

Los Eternos de Marvel, con escena de baile incluida, llegará a los cines el próximo seis de octubre.