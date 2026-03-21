Los nominados a los Premios Platino del Cine Iberoamericano en su edición 2026

30 películas y 19 series componen el plantel de finalistas para la XIII edición de los premios Platino. Producciones de 14 países iberoamericanos competirán por el mayor galardón del audiovisual en español y portugués en la gala que el próximo 9 de mayo llenará el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya, México, con lo mejor del cine y la televisión de Iberoamérica.

Con 11 nominaciones ambas, Belén (Dolores Fonzi, Argentina) y Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España) se sitúan a la cabeza de los largometrajes finalistas seguidas por O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil), con 8 candidaturas, y Sirât (Oliver Laxe, España), con 7 candidaturas a los Platino.

En el terreno de las miniseries o teleseries, El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que con 12 de estas, Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez, España) ocupa la segunda posición.

En la categoría Mejor largometraje iberoamericano del año concurren Aún es de noche en Caracas (Marité Ugás y Mariana Rondón, Venezuela), Belén (Dolores Fonzi, Argentina), Los Domingos (Alauda Ruiz de Azúa, España), O agente secreto (Kleber Mendonça Filho, Brasil) y Sirât (Oliver Laxe, España).

El premio a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental lo disputan Anatomía de un instante (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo y Alberto Rodríguez, España), Chespirito: sin querer queriendo (México), El Eternauta (Bruno Stagnaro, Argentina) y Las muertas (Luis Estrada, México). Por su parte, los títulos finalistas que optan a alzarse con la estatuilla de Mejor Serie de Larga Duración son Beleza Fatal (Raphael Montes, Brasil), La promesa (Josep Cister Rubio, España), Sueños de libertad (Beatriz Duque y Verónica Viñé, España) y Velvet: el Nuevo Imperio (Estados Unidos).

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son: Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), y Oliver Laxe (Sirât, España). De entre los creadores en Miniserie o Teleserie, aspiran al PLATINO Bruno Stagnaro (El Eternauta, Argentina), Mariano Varela y Ariel Winograd (Menem, Argentina); Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez (Anatomía de un instante, España) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986, Colombia).

En las categorías actorales de largometraje optan al premio a Mejor Interpretación Masculina: Alberto San Juan (La Cena, España), Guillermo Francella (Homo Argentum, Argentina), Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta, Colombia) y Wagner Moura (O agente secreto, Brasil). Las finalistas al galardón a Mejor Interpretación Femenina son Blanca Soroa y Patricia López Arnaiz (Los Domingos, España), Dolores Fonzi (Belén, Argentina) y Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas, Venezuela).

El reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina de Reparto cuenta con las nominaciones de Camila Pláate y Julieta Cardinali (Belén, Argentina), Dira Paes (Manas, Brasil) y Nagore Aranburu (Los Domingos, España); mientras que el trofeo la Mejor interpretación Masculina de Reparto podría ser alzado por Álvaro Cervantes (Sorda, España); Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas, Venezuela), Juan Minujín (Los Domingos, España) o Rodrigo Santoro (O Último Azul, Brasil).

Álvaro Morte (Anatomía de un instante, España), Javier Cámara (Yakarta, España), Leonardo Sbaraglia (Menem, Argentina) y Ricardo Darín (El Eternauta, Argentina) compiten por el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie; mientras que Candela Peña (Furia, España), Carla Quílez (Yakarta, España), Griselda Siciliani (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Paulina Gaitán (Las muertas, México) son las nominadas a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Las nominaciones a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie recaen sobre Andrea Pietra (El Eternatura, Argentina), Leticia Huijara (Las muertas, México), Lorena Vega (Envidiosa, Temporada 2, Argentina) y Yalitza Aparicio (Cometierra, México); las de Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie lo hacen sobre César Troncoso (El Eternauta, Argentina), David Lorente y Eduard Fernández (Anatomía de un instante, España), y Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo, México).

Las nominaciones al Mejor Guion quedan repartidas entre Alauda Ruiz de Azúa (Los Domingos, España), Kleber Mendonça Filho (O agente secreto, Brasil), Oliver Laxe y Santiago Fillol (Sirât, España) y Simón Mesa Soto (Un poeta, Colombia). De la misma manera, el premio a Mejor Música Original cuenta con las nominaciones de Alejandro Rivas Cottle y Gonzalo Pardo (El último blues del croata, Bolivia), Aránzazu Calleja (Maspalomas, España), Matti Bye y Trío Ramberget (Un poeta, Colombia) y Tomaz Alves Souza y Mateus Alves (O agente secreto, Brasil). Por su parte, los nominados a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie son Antônio Pinto y Gabriel Ferreira (Ângela Diniz: Assassinada e Condenada, Brasil), Federico Jusid (El Eternauta, Argentina), Julio de la Rosa (Anatomía de un instante, España) y Manuel J. Gordillo (Estado de fuga: 1986, Colombia).

Concurren al galardón de Mejor Película Documental: Apocalipse nos Trópicos (Petra Costa, Brasil), Bajo las banderas, el sol (Juanjo Pereira, Paraguay/Argentina), Flores para Antonio (Elena Molina e Isaki Lacuesta, España) y Tardes de soledad (Albert Serra, España).

En la categoría de Mejor Película de Animación compiten Decorado (Alberto Vázquez, España), Kayara (César Zelada y Dirk Hampel, Perú), Olivia & Las Nubes (Tomás Eduardo Pichardo Espaillat, República Dominicana) y Soy Frankelda (Arturo Ambriz y Roy Ambriz; México). Por su lado, las nominadas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción son Homo Argentum (Mariano Cohn y Gastón Duprat, Argentina), La Cena (Manuel Gómez Pereira, España), Un cabo suelto (Daniel Hendler, Uruguay) y Un poeta (Simón Mesa Soto, Colombia).

Como Mejor Ópera Prima están nominadas La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes, Chile), Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil), No nos moverán (Pierre SaintMartin Castellanos, México) y Sorda (Eva Libertad, España). Igualmente, aspiran a llevarse el PLATINO al Cine y Educación en Valores, Belén (Dolores Fonzi, Argentina), La mujer de la fila (Benjamín Ávila, Argentina); Manas (Marianna Brennand Fortes, Brasil) y Sorda (Eva Libertad, España).