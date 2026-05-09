Sin Maduro, Delcy Rodríguez busca blindar su poder con figuras "frescas"

Delcy Rodríguez, gobernante encargada de Venezuela desde el 5 de enero de 2026, tras la captura de Maduro.

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

ESPECIAL .- A cuatro meses de la captura de Nicolás Maduro , en Venezuela no hay un proceso de transición democrática ni tampoco la permanencia del régimen “autocrático cerrado” y represor del dictador que estuvo en el poder 12 años.

Lo que Delcy Rodríguez impulsa como jefa encargada de Venezuela tras el traslado de Maduro ante la justicia de EEUU es una simulación “gatopardiana” de cambios operados en la economía y en su gabinete, principalmente, para que todo siga como va, según coinciden analistas.

Y citan la paradoja: "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie", de Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El Gatopardo (1957).

Rodríguez lo hace con figuras “frescas”, de probada confianza y asignadas en tareas clave, con las que busca blindar su poder en el ámbito nacional e internacional, de la mano de su hermano Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, mientras continúa en la mira del gobierno de EEUU.

Jihad M. Smaili, abogado estadounidense registrado bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de EEUU como lobbista y representante legal de Rodríguez; Félix Plasencia, diplomático venezolano; y Calixto Ortega Sánchez, ingeniero y economista, han sido puestos al frente de cargos que implican manejos de complejos escenarios en Washington.

En el plano interno, Larry Devoe Márquez, abogado y experto en el manejo del derecho internacional, en la fiscalía general; Paula Henao, ingeniera de petróleo en el ministerio de Hidrocarburos; y Luis Pérez González, economista frente al Banco Central de Venezuela, tienen el manejo de áreas fundamentales para su gestión y su imagen, dos factores que se ha dedicado a administrar con miras a las posibles elecciones presidenciales.

Delcy Rodríguez y condiciones favorables

Desde la salida de Maduro, hechos sucesivos en el plano económico con la coordinación del gobierno de Trump han marcado un camino distinto para la nación sumida por años en una severa crisis y paralización, ahora al mando de la abogada chavista, a punto de cumplir 57 años de edad, que ocupó cargos diplomáticos en tiempos de Hugo Chávez, pero apartada de la cúpula roja que ahora trata de imitar.

Desde enero, licencias de la OFAC han impulsado la estancada producción petrolera e incentivado inversiones por miles de millones de dólares, con reformas legales; y en abril pasado también emitió nuevas licencias (GL 56 y 57) que autorizaron operaciones financieras con el BCV y la banca estatal.

En este mes se informó que Venezuela retomó su membresía ante el FMI y otros organismos financieros multilaterales, como el Banco Mundial.El 4 de mayo, se emitió la Licencia 5W para operaciones relacionadas con el bono PDVSA con vigencia hasta el 19 de junio de este 2026 y otra para el respiro del caso Citgo.

En el marco de entendimiento con EEUU, Rodríguez también dio entrada a la Ley de Amnistía que permitió bajar la presión sobre los miles de presos políticos con denuncias de torturas, y a la cual impuso finalización unilateral e ilegal, según abogados, mientras más de 400 detenidos continúan aislados. En este contexto, el parlamento designó al nuevo fiscal Lavoe y a la Defensora del Pueblo Eglée González Lobato.

Sin transición

“Estas acciones apuntan a un esfuerzo no solo por gobernar, sino por consolidar el poder bajo nuevas condiciones”, apuntó el profesor Benigno Alarcón, experto en temas políticos, a una revista especializada.“Cada semana que avanza la normalización económica sin condiciones políticas, Rodríguez se fortalece y la influencia de Washington disminuye”, advirtió.

“El mayor riesgo no es simplemente la ausencia de una transición, sino la simulación de la misma”, puntualizó.

A pesar de que Rodríguez ha aceptado en forma tácita el plan de los tres pasos del gobierno de Trump, Venezuela no está en transición democrática, afirma el politólogo John Magdaleno.

“Una transición real exige liberalización política plena, y no necesariamente económica, como condición previa a cualquier proceso electoral legítimo. Y eso significa restituir las garantías violadas, comenzando por las libertades civiles”, subraya.

El analista y experto en procesos de transición sostiene que en el país se exhiben cambios, “pero el régimen político sigue siendo el mismo”.

“Estamos en un momento en que se exhiben algunos cambios de la política económica, de la política exterior y podríamos decir que lo hay entre quienes gobiernan, pero el régimen político sigue siendo una autocracia que antes del 3 de enero se aproximaba a una autocracia cerrada que es la peor de todas ellas. Y por fortuna no llegamos allí”, aclara.“Pero me parece que no hay transición democrática”, remarca.

Figuras clave en EEUU

*Jihad M. Smaili. Abogado y defensor de derechos civiles de California, según describe su perfil en redes, fue nombrado por Delcy Rodríguez como su represente legal en EEUU bajo el sistema de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés), un requisito que establecen las leyes estadounidenses a los “lobbistas” que trabajan en el país para personas o gobiernos extranjeros.

Rodríguez le encomendó no solo su representación en Washington como eventual candidata en elecciones venezolanas, según se informó, sino también en litigios del Estado en la justicia estadounidense, como el caso de Citgo, filial de PDVSA, ante el reclamo de acreedores.

La cercanía de este abogado musulmán con Rodríguez se atribuye a que asistió a Yussef Nassif, libanés y pareja sentimental de Rodríguez, en una investigación de la DEA que no se ha precisado y de la que Smaili se desvinculó en 2025.

*Félix Plasencia. Diplomático de carrera, de 56 años de edad, es el jefe de la Misión diplomática de Venezuela en EEUU, una labor de alta complejidad tras la captura de Maduro. Aunque fue canciller y viceministro en el régimen anterior, su conexión con Rodríguez se sitúa hace varias décadas.

Según relatan, luego hacer estudios en la Universidad de Oxford en Reino Unido y trabajar antes en la cancillería venezolana en los años 90, fue el segundo secretario de la embajada de Venezuela en ese país durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, donde coincidió con Rodríguez, asignada allí sin ser funcionario de carrera. Esto le ocasionó a ella duras críticas dado que era una condición muy respetada, y Plascencia desde entonces se convirtió en su protector.

A su llegada a Venezuela, Plasencia, a quien describen como crítico de muchos chavistas, trabajó en el CNE presidido entonces por Jorge Rodríguez, entre otros cargos, según cuentan conocidos que lo definen como hombre más operativo que intelectual.

*Calixto Ortega González. Economista especializado en Política Económica, de 42 años de edad, fue asignado como gobernador de Venezuela para el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo clave para los programas de crédito que permitirían al país fondos para la deuda externa, compromiso que Rodríguez maneja con cautela por sus posturas ideológicas.

Fue presidente del Banco Central de Venezuela (2018-2025) y antes se desempeñó como vicepresidente de Finanzas de la empresa Citgo, asesor en PDVSA y cónsul general de Venezuela en Houston y Nueva York, entre otros cargos.

Es hijo del abogado y político chavista Calixto Ortega Ríos, miembro de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo desde 2020 y de la delegación venezolana ante la Corte Penal Internacional (CPI) avalado por Maduro.

Figuras clave en Venezuela

*Larry Devoe Márquez. Abogado y político venezolano, es el fiscal general designado en abril por la Asamblea Nacional de mayoría chavista presidida por Jorge Rodríguez, de quien es un hombre de confianza y en consecuencia también de Delcy Rodríguez.

Davoe fue el único abogado de la delegación oficialista dirigida por el diputado Rodríguez en las jornadas de diálogo con la oposición y representantes de EEUU para buscar soluciones a la crisis política. Veló por los aspectos jurídicos que se manejaron durante esas conversaciones con miras a unas elecciones libres, objetivo que no se cumplió.

Se le reconoce buena formación jurídica y ha ejercido cargos públicos que implican el manejo de temas internacionales como el Esequibo, bancarios, restructuración de empresas del Estado y, sobre todo, del área de derechos humanos, lo cual lo hace un pilar necesario para la jefa encargada del país.

*Paula Henao. Ingeniera de petróleo fue designada por Rodríguez como nueva ministra de Hidrocarburos en marzo de 2026, luego de haber sido viceministra del despacho que estuvo a cargo de Delcy Rodríguez por varios años bajo el régimen de Maduro.

Ahora le corresponde fortalecer el desarrollo “soberano” de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional, según la jefa encargada. “Confío plenamente que, con su profesionalismo, amplia experiencia y muchos años de trayectoria dentro de este Ministerio, avanzaremos en la recuperación del sector energético”, dijo acerca del área esencial para la industria petrolera.

*Luis Pérez González. Economista y nuevo presidente del Banco Central de Venezuela (BCV) en sustitución de Laura Guerra, hermana de la primera esposa de Maduro y a quien Rodríguez destituyó.

Pérez, quien se desempeñaba como vicepresidente de la institución, asume el cargo de la entidad financiera encargada del manejo y control de divisas, y la política monetaria, un área sensible en tiempos de crisis social en el país.

FUENTE: Con información de analistas John Magdaleno, experto en transiciones; y Benigno Alarcón, politólogo