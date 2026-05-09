Irán sigue sin responder última propuesta de EEUU y amenaza con atacar instalaciones estadounidenses

El portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) navega en apoyo de la Operación Furia Épica.

El portaaviones USS George H.W. Bush (CVN 77) se encuentra entre el gran contingente de buques de guerra, aviones y personal de EEUU que están haciendo cumplir el bloqueo naval contra Irán.

TEHERÁN — Los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron el sábado con atacar "sitios estadounidenses en la región" y "buques enemigos" en caso de agresión contra sus petroleros, informaron medios iraníes.

ANáLISIS ¿Cumpliría el régimen de Irán un acuerdo con EEUU?

"Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una dura respuesta contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos", declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.

Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques del ejército estadounidense contra dos petroleros iraníes en el golfo de Omán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, había declarado el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a una propuesta destinada a poner fin de forma duradera a las hostilidades.

"Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo", aseguró a periodistas.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado que Irán "seguía estudiando" la propuesta estadounidense.

Enfrentamientos en el mar

En la jornada del viernes, el ejército estadounidense anunció haber "neutralizado" dos petroleros iraníes en el golfo de Omán, puerta de entrada del estrecho de Ormuz.

Aunque según el ejército, los buques no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.

Irán, a su vez, denunció ante la ONU una "flagrante violación" de la tregua concluida un mes antes.

Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido.

"Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresó la calma", indicó.

Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía mundial.

Destructor británico a Medio Oriente

Reino Unido anunció que va a "preposicionar en Medio Oriente" un destructor, el HMS Dragon, actualmente en el Mediterráneo, con vistas a una futura misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

A mediados de abril, decenas de países no implicados en la guerra y liderados por el Reino Unido y Francia se dijeron dispuestos a desplegar una "misión neutral" para garantizar el paso seguro en este estrecho, bloqueado por Irán, pero hasta la fecha se habrían negado a colaborar con Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP