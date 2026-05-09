Rubio afirma que los ingresos de Gaesa no benefician a los cubanos: "Vamos a tomar más medidas"

WASHINGTON — Estados Unidos impondrá más sanciones a Cuba después de las anunciadas el 7 de mayo, adelantó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido el viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Estados Unidos sancionó al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para cortar el financiamiento de la dictadura castrista que por 67 años mantiene bajo represión y miseria a más de 10 millones de cubanos.

Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó.

Rubio agregó que se está sancionando a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo están metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen".

Sanciones para empresa que roba a los cubanos

"Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano." El jefe de la diplomacia estadounidense reiteró que "se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos".

Aseguró que no se habló de ello durante la audiencia de ayer, jueves, con el papa León XIV, pero agregó: "Por cierto, vamos a tomar más medidas".

En un comunicado emitido el jueves, Rubio, de ascendencia cubana, explicó que las sanciones a Gaesa "se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra la isla ordenado por (el presidente, Donald) Trump el pasado 1 de mayo"

Trump firmó ese día una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Gaesa, el motor financiero del régimen castrista

Según el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa "constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba", al controlar un "estimado del 40% o más de la economía de la isla", en beneficio de las "élites corruptas y represivas", mientras el pueblo cubano sufre la peor recesión económica, entre ya varias, en la historia del país.

Según estimaciones públicas mencionadas en el comunicado, es probable que los ingresos de Gaesa superen en más de tres veces el presupuesto estatal cubano, y sus activos ilícitos sumen más de 20.000 millones de dólares.

Washington también acusa a Moa Nickel, empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International y la estatal cubana Compañía General de Níquel, de obtener "beneficios de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen castrista a personas y corporaciones estadounidenses".

Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por el gobierno estadounidense, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas cerca de Cuba.

FUENTE: Con información de EFE