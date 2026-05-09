sábado 9  de  mayo 2026
VIRUS

Reportan a más de 100 personas enfermas con norovirus en un crucero que zarpó de Florida

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que navega cerca de las Bahamas, reportan estar enfermos con el virus

Crucero navegando. Imagen referencial.

Crucero navegando. Imagen referencial.

Pixabay
Crucero navegando. Imagen referencial.

Crucero navegando. Imagen referencial.

Pixabay
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — Más de 100 personas están enfermas con un norovirus, un virus que causa gastroenteritis aguda, a bordo de un crucero que zarpó del estado de la Florida la semana pasada y atracará de nuevo en el estado en los próximos días.

102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación del crucero Caribbean Princess, que se encuentra navegando cerca de las Bahamas, han reportado estar enfermos con el virus, que produce vómito y diarrea, según señalaron los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) en un comunicado.

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Esta fotografía aérea muestra una vista general del crucero MV Hondius anclado frente al puerto de Praia, la capital de Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Se han implementado estrictas medidas de precaución, incluyendo el aislamiento, en el crucero anclado frente a las costas de Cabo Verde, donde se sospecha que un brote de hantavirus ha causado la muerte de tres personas, según informó la compañía operadora el 4 de mayo de 2026.
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Para contener el brote, el personal del bote aumentó la "limpieza y desinfección", aisló a las personas infectadas y consultó con las autoridades sanitarias sobre los procedimientos de "limpieza" y para reportar los casos, según detalló el escrito.

El crucero tiene programado llegar a Puerto Cañaveral, a las afueras de Orlando, el próximo 11 de mayo, de acuerdo con el portal de seguimiento de cruceros CruiseMapper.

En el buque van un total de 3.116 pasajeros, por lo que el brote actual afecta un 3% de los viajeros.

El norovirus es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según los CDC. Puede propagarse mediante el contacto directo con otras personas, el consumo de alimentos y bebidas contaminados con el virus, y al tocar superficies contaminadas.

FUENTE: Con información de EFE

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