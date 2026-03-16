lunes 16  de  marzo 2026
CINE

Cinco momentos más destacados de los Premios Óscar 2026

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas y emotivos discursos de aceptación

La editora de moda británico-estadounidense Anna Wintour (izq.) y la actriz estadounidense Anne Hathaway presentan los Óscar al Mejor Diseño de Vestuario y al Mejor Maquillaje y Peluquería en el escenario, durante la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

La editora de moda británico-estadounidense Anna Wintour (izq.) y la actriz estadounidense Anne Hathaway presentan los Óscar al Mejor Diseño de Vestuario y al Mejor Maquillaje y Peluquería en el escenario, durante la 98.ª edición anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Patrick T. Fallon

Fue una noche particularmente reñida, llena de actuaciones impresionantes, frases ingeniosas, alta costura en la alfombra roja y discursos de aceptación llenos de lágrimas.

Lee además
El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Óscar al Mejor Actor Protagonista por «Sinners» mientras asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA), en Los Ángeles, el 15 de marzo de 2026.
VIRA

Michael B. Jordan visita famosa hamburguesería para celebrar triunfo en los Óscar
Emma Stone y Jessie Buckley asisten a la 98.ª edición de los Óscar en el Dolby Theatre el 15 de marzo de 2026, en Hollywood, California. 
CINE

Actrices celebran tras bastidores durante noche de los Óscar

Aquí hay un resumen de los momentos más destacados de la noche:

Números musicales... y un empate poco común

El primer número musical de la noche recreó una escena extraordinaria de la película de vampiros Sinners, un montaje que recorre la historia de la música negra desde África Occidental hasta el Delta Blues y el hip-hop.

El actor Miles Caton lideró a otros compañeros de reparto en la interpretación de "I Lied to You", acompañado por artistas de primer nivel como la bailarina Misty Copeland, quien actuó a pesar de haberse sometido recientemente a una operación de reemplazo de cadera.

Más tarde, las tres cantantes del grupo femenino ficticio HUNTR/X de Las guerreras k-pop interpretaron a todo pulmón Golden.

Esta cinta, el mayor éxito en la historia de Netflix, recibió su merecido reconocimiento con el premio a la mejor canción original, y se convirtió en el primer tema musical de K-pop en ganar la categoría.

El público de los Óscar también fue testigo de un empate poco común: dos filmes ganaron el premio al mejor cortometraje de acción real, Two People Exchanging Saliva y Los cantantes.

"Acaban de arruinar 22 millones de quinielas de los Óscar", bromeó el comediante y conductor de la noche, Conan O'Brien, tras esperar a que terminaran los dobles discursos de aceptación.

La política subió al escenario

Al presentar el premio a la mejor película internacional, el actor español Javier Bardem hizo una declaración en su idioma: "No a la guerra y Palestina libre".

La película noruega Valor sentimental, de Joachim Trier, ganó el premio. En su discurso, el cineasta parafraseó al famoso autor afroestadounidense James Baldwin, de quien dijo que le recuerda "que todos los adultos son responsables de todos los niños".

"No votemos por políticos que no tomen esto en serio", clamó.

El gran ganador de la noche, Paul Thomas Anderson, reivindicó que hizo la cinta más premiada de la noche, One Battle After Another, para sus hijos como una disculpa. "Escribí esta película (...) por el desastre que hemos dejado en este mundo que les estamos entregando", aseguró.

Pavel Talankin, codirector y protagonista de Mr. Nobody Against Putin, instó desde el escenario: "Detengan todas estas guerras ahora mismo".

Adiós a los grandes

Se dedicó un extenso segmento In Memoriam tras un año que se llevó a varias leyendas del cine.

El veterano actor y comediante Billy Crystal rindió un sincero homenaje a su difunto amigo y colaborador Rob Reiner, quien fue asesinado junto con su esposa en su casa de Los Ángeles a finales del año pasado.

También se recordó a algunas de las figuras más destacadas de Hollywood muertas el año pasado, como Diane Keaton, Catherine O'Hara y Robert Redford.

La legendaria Barbra Streisand, de 83 años, cantó para su amigo y coprotagonista Redford unos compases de The Way We Were.

"Bob tenía verdadera fortaleza, tanto dentro como fuera de la pantalla", dijo Streisand. "Yo lo llamaba un vaquero intelectual que abrió su propio camino (...). Lo extraño ahora más que nunca".

Oportunidad de promoción

Los Óscar fueron transmitidos por la cadena ABC, propiedad de Disney, y aprovecharon la oportunidad para promocionar las próximas películas del estudio.

Mientras presentaban los premios, Sigourney Weaver y Pedro Pascal, protagonistas de la cinta de Star Wars de este año, The Mandalorian and Grogu, interpretaron un número en el que aparecía Baby Yoda entre el público.

Y la decana de Vogue, Anna Wintour, junto a la ganadora del Óscar Anne Hathaway, protagonizaron una rutina cómica que sirvió también como publicidad para la próxima El diablo viste de Prada 2, que se estrenará este año.

Las estrellas de Los Vengadores de Marvel, Chris Evans y Robert Downey Jr., también se reunieron en el escenario antes del estreno de Avengers: Doomsday a finales de este año.

Las bromas de Conan

El presentador Conan O'Brien hizo alusión a la política y lanzó pullas, algunas con repercusión global y otras con chistes para los invitados.

"Es genial volver a conducir los Óscar. El año pasado, cuando los presenté, Los Ángeles estaba en llamas. Pero este año, todo va de maravilla", bromeó, haciendo una pausa para crear efecto.

O'Brien también tuvo un comentario mordaz sobre la industria dirigido al director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos: "Es su primera vez en un teatro", lanzó el comediante.

Incluso aludió al escándalo del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein: "Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a mejor actor o mejor actriz", dijo O'Brien. "Un portavoz británico dijo: 'Sí, bueno, al menos arrestamos a nuestros pedófilos'".

Timothée Chalamet, protagonista de Marty Supreme y quien se fue con las manos vacías, fue otro de sus blancos, ya que O'Brien se burló del actor por sus recientes comentarios en los que menospreció el ballet y la ópera.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026

Sean Penn gana el Óscar a mejor actor de reparto por "One Battle After Another"

En imágenes: Estrellas de Hollywood deslumbran en alfombra roja de los Óscar 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera estaría preparando señuelo dirigido a la diáspora

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

Fotografía cedida este domingo por la agencia Andina que muestra a Napoleón Becerra García, candidato presidencial por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú). 
SUCESOS

Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Te puede interesar

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera estaría preparando señuelo dirigido a la diáspora
Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Precio de la gasolina en Florida al alza. 
CONTINÚA LA ESCALADA

Gasolina en Florida sube a $3.72 por galón al inicio del Spring Break

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Una artillería israelí dispara proyectiles hacia objetivos en el Líbano en una posición no revelada cerca de la frontera entre Israel y el Líbano, el 15 de marzo de 2026. El ejército israelí declaró que está llevando a cabo ataques en todo el Líbano dirigidos a la infraestructura y al personal de Hezbolá. 
CONFLICTO ARMADO

Israel anuncia operaciones terrestres contra Hezbolá en Líbano