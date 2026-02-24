martes 24  de  febrero 2026
CINE

Los Premios Platino revelan cartel oficial de edición 2026

Los Premios Platino Xcaret presentaron el cartel oficial de su XIII edición, una imagen que nace de la esencia misma de los galardones

El cartel oficial de la 13ª edición de&nbsp;los Premios Platino.&nbsp;

El cartel oficial de la 13ª edición de los Premios Platino. 

Cortesía/ Premios Platino
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los Premios Platino Xcaret presentaron el cartel oficial de su XIII edición, una imagen que nace de la esencia misma de los galardones y del enclave que acoge esta nueva cita con el audiovisual iberoamericano: la Riviera Maya, anunciaron los organizadores.

Los Premios Platino del cine iberoamericano se entregan el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco de parque Xcaret, en la Riviera Maya, México.

Lee además
El actor estadounidense Leonardo DiCaprio posa en la alfombra roja a su llegada a los Premios BAFTA de Cine de la Academia Británica en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
CINE

Principales ganadores de los BAFTA, premios británicos del cine
Bad Bunny asiste a la Gala del Met 2025, que celebra Superfine: Tailoring Black Style, en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
HOMENAJE

Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón durante concierto

La obra de Guillermo Alvite y Ricardo Díaz Reboso toma como eje central el trofeo Platino, símbolo del reconocimiento a la excelencia en cine y series, y lo integra con el entorno natural y cultural de México en una composición única, emocional y fácilmente reconocible.

“Realizar el cartel de los Premios Platino es una gran responsabilidad y un orgullo. Es una oportunidad de poner imagen a una comunidad creativa enorme, diversa y con una calidad audiovisual extraordinaria. Este cartel pretende ser un punto de encuentro entre culturas, territorios y miradas, y un homenaje a todo el talento iberoamericano que, año tras año, sigue demostrando su capacidad para contar historias universales desde identidades muy propias”, expuso Guillermo Alvite, director de arte y autor del cartel junto al diseñador Ricardo Díaz Reboso.

Por su parte, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, indicó: “Para nuestro Gobierno, el impulso al cine mexicano y a la industria audiovisual es una prioridad estratégica. Creemos firmemente que el arte y la cultura, no solo enriquecen el espíritu de los pueblos, sino que también generan oportunidades, proyectan nuestra identidad al mundo y fortalecen el turismo, que es el principal motor del Caribe mexicano”.

Esta propuesta visual busca transmitir la sensación de celebración y encuentro que caracteriza a los galardones, a la vez que reivindica la idea de identidad compartida entre los países que conforman la comunidad iberoamericana. Para ello, el agua, la luz y el color se convierten en elementos identitarios del paisaje de la Riviera Maya y de la riqueza cultural de Iberoamérica, generando una atmósfera que combina elegancia, emoción y simbolismo.

El cartel, al que próximamente se añadirán los logos de patrocinadores e instituciones colaboradoras, ha sido desarrollado mediante diseño digital, combinando técnicas de composición, modelado y tratamiento de imagen. La presencia del audiovisual se manifiesta tanto en el propio trofeo, emblema del reconocimiento al cine y las series iberoamericanas, como en el lenguaje visual de la obra.

La composición, el encuadre y el uso del color remiten a una narrativa cinematográfica, concebida casi como un fotograma capaz de sugerir una historia y despertar una conexión emocional con el espectador.

Con una imagen clara y poderosa, el cartel refuerza el reconocimiento inmediato de los Premios PLATINO XCARET y apuesta por un equilibrio entre modernidad y elegancia, manteniendo una fuerte carga simbólica ligada al lugar y al espíritu de esta 13ª edición, que volverá a reunir al mejor talento del audiovisual iberoamericano en una gran celebración compartida.

“Eventos internacionales de este tipo confirman que somos mucho más que sol y playa: somos creatividad, somos diversidad, somos una plataforma global para la cultura. Nos llena de alegría recibir nuevamente en la Riviera Maya a las y a los grandes exponentes del audiovisual iberoamericano”, concluyó Lezama.

Temas
Te puede interesar

Armenia: una experiencia de viaje íntima, poderosa y auténtica

El actor Russell Brand se declara no culpable de dos nuevos delitos de carácter sexual

Anuncian que Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nueva biopic

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
Política comercial

Demócratas amenazan con bloquear cualquier intento de Trump de extender nuevo arancel global del 15%

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
ACLARACIóN

Trump niega desacuerdo con jefe del Estado Mayor de EEUU sobre Irán

Te puede interesar

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miami Beach, Florida, playa llena de turistas.
PRINCIPAL INDUSTRIA

Ron DeSantis anuncia récord histórico de turistas en Florida con 143.3 millones en 2025

Consumidores en un Walmart de Nueva Jersey.
ENCUESTA

Aumenta confianza de consumidores que se mantiene en un rango alto

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años