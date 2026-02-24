martes 24  de  febrero 2026
Anuncian que Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en nueva biopic

Collins también será productora del proyecto, basado en el libro de Sam Wasson sobre la creación de la película de 1961 Desayuno con diamantes

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024.&nbsp;

La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión "Emily in Paris Saison 4" en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 

AFP/Thomas Samson
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lily Collins interpretará a Audrey Hepburn en una nueva película biográfica sobre la legendaria actriz, específicamente, sobre la creación del clásico de 1961 Desayuno con diamantes. Alena Smith, conocida por crear la serie de Apple TV Dickinson, escribirá el guion.

Collins también será productora del proyecto, basado en el libro de Sam Wasson Quinta Avenida, 5 de la mañana: Audrey Hepburn, Desayuno con diamantes y el amanecer de la mujer moderna.

Todavía no se ha confirmado quién estará a cargo de la dirección del filme.

Adaptada de la novela corta de Truman Capote, Desayuno con diamantes sigue a la socialité Holly Golightly mientras conoce a un escritor en apuros que se muda a su edificio de apartamentos.

"Después de casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Me siento honrada y eufórica, no hay palabras para expresar lo que siento...", escribió Collins en Instagram.

Embed

Drama en el set

Descrita en el comunicado de prensa como el "primer relato completo de la realización de la película", la próxima película narrará la influyente comedia romántica a través de la caótica preproducción: Capote quería que Marilyn Monroe interpretara a Holly Golightly y sintió que el estudio, Paramount, lo "traicionó" al elegir a Hepburn.

También cubrirá el drama en el set. Se dice que un miembro del equipo casi se electrocuta mientras filmaba la icónica secuencia de apertura afuera de la tienda insignia Tiffany & Co. en la Quinta Avenida.

Capote, la legendaria diseñadora de vestuario Edith Head y el director Blake Edwards serán personajes en la película del making of aún sin título, pero su casting no ha sido anunciado.

