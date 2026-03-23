lunes 23  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Louis Tomlinson revela su canción favorita de One Direction

A lo largo de los años, Tomlinson ha reflexionado sobre la evolución de la banda: desde el "pop chicle" hasta una composición musical más madura

Louis Tomlinson asiste al estreno en Los Ángeles de All Of Those Voices en el Anfiteatro Ford el 13 de mayo de 2023, en Los Ángeles, California.

Louis Tomlinson asiste al estreno en Los Ángeles de "All Of Those Voices" en el Anfiteatro Ford el 13 de mayo de 2023, en Los Ángeles, California.

Getty Images via AFP / JC Olivera
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.-En una conversación reciente en BBC Radio 2, Louis Tomlinson habló abiertamente sobre una canción que, a su juicio, marcó "un punto de inflexión" para One Direction. Tomlinson alcanzó la fama mundial como miembro del grupo, una de las boy bands emblemáticas del pop moderno.

Formado durante el programa The X Factor UK en 2010, One Direction se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial, cosechando éxitos que encabezaron las listas y ganándose una base de seguidores incondicional.

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A lo largo de los años, Tomlinson ha reflexionado sobre la evolución de la banda: desde el "pop chicle" hasta una composición musical más madura.

"Mi canción favorita de One Direction de toda su discografía es, probablemente, Story of My Life. Creo que ese fue un momento verdaderamente significativo", comentó al presentador Scott Mills.

Lanzada en octubre de 2013, Story of My Life sirvió como el segundo sencillo del tercer álbum de la banda, Midnight Memories. El tema cosechó un gran éxito en las listas de popularidad, alcanzando el número 2 en el Reino Unido y entrando en el top 10 en los Estados Unidos. Para Tomlinson, sin embargo, su significado trascendía las cifras.

"Ese no es el tipo de disco que uno esperaría de una banda como One Direction. Tiene un poco más de profundidad. Y creo que eso supuso, en cierto modo, un punto de inflexión para nosotros", explicó.

One Direction

El grupo, compuesto por Tomlinson, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles y el difunto Liam Payne, cimentó inicialmente su éxito en himnos pop de gran energía.

Su gran éxito revelación, What Makes You Beautiful, encabezó las listas en el Reino Unido y se convirtió en un éxito internacional masivo, alcanzando el puesto número 4 en el Billboard Hot 100.

Aunque innegablemente pegadizo, Tomlinson ha descrito desde entonces aquel sonido inicial como "cursi" y evocador de una película de Disney. Ese contraste es la razón por la que Story of My Life destaca tan claramente en su memoria.

A pesar del éxito mundial de One Direction, la banda se tomó un descanso indefinido en 2016.

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