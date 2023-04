Majida Issa: "Fue un proceso de sanación colectiva"

Turbay fue secuestrada por el cartel de Medellín en agosto de 1990 y murió baleada en un intento de rescate cinco meses después. Tenía 40 años.

Issa conversó sobre su personaje en Madrid con DIARIO LAS AMÉRICAS, antes de conocer que conquistaría el Platino a la mejor interpretación femenina de reparto en una miniserie por Noticia de un secuestro, que resultó ser la más nominada en la noche de premiación del sábado 22 de abril.

“Estoy muy orgullosa de que sea con Noticia de un secuestro que estemos aquí con la mayor cantidad de nominaciones. Es muy emocionante y más cuando se trata de la industria iberoamericana, pero estos premios en particular son especiales porque estoy nominada con esta serie”, expresó la actriz, para quien esta producción marcó un antes y un después.

“Esta serie ha sido transformadora en mi carrera. La historia que estamos contando en Noticia de un secuestro es la de nuestro país, una historia que nos duele, que a Colombia le cambió el destino, son heridas profundas que hemos tenido que ir sanando en la medida que hemos estado en el rodaje. Creo que hicimos un proceso de sanación colectiva”, añadió.

Además, para Issa se trata de una producción que reunió todos los elementos que considera importantes en el set de grabación.

“Y creo que ha sido de las cosas más lindas que hemos hecho juntos en equipo. Pocas veces logras encontrar todos los ingredientes en un solo sitio: una buena historia, con un buen equipo, con muchos motivos de inspiración, y con el ingrediente transformador. Es muy difícil encontrar todo eso y creo que aquí encontramos todo”, expuso.

Una deuda saldada

Pero también es importante que la trama muestra el lado humano del conflicto y no las acciones de narcotraficantes, que han sido llevadas a la pantalla innúmeras veces. Y mostrarlo como lo hace Noticia de un secuestro era algo que se le debía a la sociedad.

“En el mundo hemos contado nuestras historias a través del punto de vista del narcotráfico, de la guerra que hemos tenido que vivir. Pero no habíamos contado la historia desde el punto de vista de las víctimas, y estábamos en deuda”, dijo.

“No tiene nada que ver con las narcoseries, tiene que ver con lo real, con lo que realmente es importante, que somos los seres humanos que hemos vivido ese conflicto, las víctimas de mi país, las heridas que siguen abiertas, las cosas que tenemos que cambiar como sociedad y que tenemos que sanar. Para nosotros fue muy fuerte hacer esta serie, fue sanador y transformador”, añadió.

Completan el elenco estelar Juan Pablo Raba y Cristina Umaña, quien se alzó con el Platino a la mejor interpretación femenina.

“Creo que el éxito de esta serie es precisamente que sin importar que la historia sea de Colombia, a toda Latinoamérica nos duele mucho, podemos vernos ahí identificados. Y creo que en Colombia ha sido muy importante ver esta serie y vivir este proceso de sanación colectiva”, comentó Issa.

Asimismo, reveló que a la hora de construir el personaje optó por arriesgarse a pesar de tener una guía en las páginas de la novela de García Márquez y material de archivo que le servían de apoyo.

“Está basada en la novela de Gabriel García Márquez y ahí digamos que tenía un referente muy claro de lo que yo tenía que construir como Diana Turbay. También tenía todos los documentos históricos de mi país. Diana ha sido un referente muy importante de periodismo nacional, de periodismo serio y compromiso con el país. Hay muchos documentales y reportajes. Ella fue directora del noticiero y de una revista en los 90. Existe mucho material que podía ver. Eso también dibujaba muy claro el camino por donde tenía que ir”, detalló.

“Pero lo que realmente me parece importante contar es que no quise tomar ninguno de los dos caminos. Tomé una decisión un poco arriesgada en ese momento y fue contar quién era Diana Turbay desde los ojos de su hija. No me interesaba si el país decía que así era ella como periodista. Lo único que me interesaba era que su hija dijera: esta era mi mamá”, explicó.

Y es que para la actriz era importante mostrar a su personaje desde la empatía.

“Era importante ponerme en los zapatos de las víctimas de mi país. Lo que me dejó en mi cabeza y en mi corazón es que no puede ser una noticia más, porque hay en ser humano en su casa a quien le está doliendo esa historia que nosotros estamos contando como una noticia más. Y eso aun hoy me conmueve, porque estamos acostumbrados en Latinoamérica a escuchar de secuestros, asesinatos, robos, hemos normalizado tantas cosas”, expresó, visiblemente conmovida.

“Cuando escuchas de la voz de una víctima lo que ha tenido que sufrir, realmente te pones en sus zapatos y dices esto no puede ser así, no puede ser que seamos tan crueles como seres humanos”.

Issa, quien dio vida a La Diabla en las tres temporadas de Sin senos sí hay paraíso, asegura que no le preocupa ser encasillada en un tipo de personaje pero sí dejar de retarse a sí misma.

“Yo nunca he tenido ese miedo, porque siempre he hecho personajes muy distintos. Me atrevo a decir que cuando uno viene de la escuela del teatro, esas cosas no suelen dar miedo. Simplemente hay que elegir bien los personajes, tratar de elegir cosas diferentes, arriesgarse a hacer cosas nuevas, salirse de su zona de confort y ponerse nuevos retos”, expresó.

“Yo quiero arriesgarme, seguirme tirando al abismo. Tal vez en unas acierte y en otras no tanto, pero tengo que tratar de hacer lo mejor que pueda. Y, sobre todo, darle cosas nuevas al público, porque amor con amor se paga y no tengo otra manera de regresar el amor que ustedes me dan que haciendo personajes interesantes”.