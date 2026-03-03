Sobrino de JFK Jr. crítica representación de la familia Kennedy en "Love Story"

Este archivo del 1 de mayo de 1999 muestra a John F. Kennedy Jr. y a su esposa Carolyn Bessette al salir al final de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 1 de mayo.

MIAMI.- Jack Schlossberg, sobrino de John F. Kennedy Jr., criticó duramente al productor ejecutivo de Love Story , Ryan Murphy, por aprovecharse de la trágica historia de su familia. Esto ocurrió recientemente mientras hablaba de su campaña al Congreso con CBS Sunday Morning el domingo 1 de marzo.

"Si quieren conocer a alguien que no conoce a nadie de mi familia, que no sabe nada de nosotros, hablen con Ryan Murphy (...) Ese tipo no sabe nada de lo que habla y está ganando dinero con una grotesca representación de la vida de otra persona", dijo cuando le preguntaron sobre la serie .

Los padres de Jack, Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg, son personajes destacados de la serie, que narra el romance inestable de JFK Jr. y Carolyn hasta su trágico final en un accidente aéreo en Martha's Vineyard en 1999.

Grace Gummer interpreta a Caroline, la sensata hermana mayor de John Jr., y Ben Shenkman interpreta a Edwin.

Para el joven político, parte de la nueva generación de la famosa familia, reducir a sus tíos a una serie lasciva no les hace justicia.

"Ojalá el Sr. Murphy donara parte de los millones de dólares de ganancias que está obteniendo a alguna de las causas que John defendió a lo largo de su vida (...) Quizás podría parte de ese dinero a la biblioteca JFK para ayudar a mantener viva la memoria del presidente Kennedy, pero no lo está haciendo. Está ganando dinero. Esto no es un documental", denunció.

Schlossberg ya se había manifestado en contra de la serie cuando se conoció la noticia inicial del casting el verano pasado, destacando que nadie de la familia había sido consultado.