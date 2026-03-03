Demócrata Rudolph Moise oficializa candidatura al Congreso por el Distrito 20 de Florida

MIAMI. - El Dr. Rudolph Moise, un reconocido médico, abogado y coronel retirado de la Reserva de la Fuerza Aérea, anunció oficialmente su candidatura para la Cámara de Representantes de EEUU por el Distrito 20 de Florida.

El aspirante demócrata dijo promover una propuesta centrada en restaurar la estabilidad institucional, fortalecer las oportunidades económicas y proteger el acceso a la atención médica para las familias trabajadoras.

Respaldo y prioridades

El evento de lanzamiento contó con la participación del excongresista Kendrick Meek, quien otorgó su respaldo público a Moise tras destacar su capacidad para representar a los ciudadanos que enfrentan largas jornadas laborales.

La plataforma electoral del Dr. Moise prioriza la reducción del costo de vida, la defensa de la democracia y la implementación de políticas migratorias responsables y ordenadas.

Asimismo, el candidato subrayó que su experiencia como médico le permite comprender las desigualdades del sistema de salud actual, lo que lo motiva a buscar soluciones legislativas que alivien la presión sobre las viviendas y los servicios médicos.

En un contexto de pluralidad cultural en los condados de Broward y Palm Beach, Moise señaló que planea una gira comunitaria para integrar las voces de veteranos, adultos mayores y pequeños empresarios en su agenda legislativa.

Trayectoria

La historia personal de Moise define gran parte de su identidad política, pues llegó a los Estados Unidos desde Puerto Príncipe, Haití, a los 17 años.

Durante su formación académica, el candidato trabajó en jornadas nocturnas para costear sus estudios en la Universidad de Illinois en Chicago y, posteriormente, obtuvo su doctorado en Medicina, un MBA y un título en Derecho por la Universidad de Miami.

Su carrera militar se extendió por 21 años como cirujano de vuelo, periodo en el cual alcanzó el rango de coronel y se convirtió en el primer haitiano-americano en ostentar dicha distinción en ese momento.

Bastión demócrata

El Distrito 20 de Florida figura como un enclave del Partido Demócrata en el estado, con una representación mayoritariamente afrodescendiente que alcanza el 49%o de su población.

Esta jurisdicción federal, que actualmente lidera la congresista demócrata Sheila Cherfilus-McCormick, abarca un territorio de más de 2.400 millas cuadradas e integra comunidades clave de los condados de Broward y Palm Beach, tales como Fort Lauderdale, Tamarac y Riviera Beach.

A pesar de su dinamismo cultural, el distrito enfrenta retos económicos considerables con una tasa de pobreza que supera en un 25% el promedio estatal y un ingreso familiar medio que ronda los 70.263 dólares.

La contienda de 2026 se presenta altamente competitiva, con una elección primaria programada para el 18 de agosto donde diversos aspirantes buscan captar el voto de una población que prioriza el acceso a la salud y la vivienda asequible.

En este contexto, la propuesta del Dr. Moise busca resonar en un electorado donde el 17% de los residentes carece de seguro médico, enfocando su mensaje en la expansión de servicios y la estabilidad económica regional.