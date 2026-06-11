jueves 11  de  junio 2026
MÚSICA

Maná anuncia regreso a México horas antes de su debut en el Mundial

El regreso de Maná, una de las bandas más representativas del país a nivel internacional, se enmarca en la gira en la que visitará cinco países de Latinoamérica

La banda mexicana Maná.

La banda mexicana Maná.

EFE
La banda mexicana Maná.

La banda mexicana Maná.

EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de rock mexicano Maná anunció este jueves, horas antes de encabezar la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, su regreso a México con un concierto el próximo 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, como parte de su gira Vivir Sin Aire.

“Ciudad de México, lo pidieron y aquí estamos de regreso al corazón de Aztlán este 17 de diciembre en el Estadio GNP: Maná en vivo”, aseguró el baterista de la banda Alejandro González en un video compartido a EFE.

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El regreso de una de las bandas más representativas del país a nivel internacional se enmarca en esta gira en la que visitará cinco países de Latinoamérica durante los meses de noviembre y diciembre.

“Nunca han visto Maná de la manera que lo van a ver ahora en el GNP, es alucinante, venimos con todo, aquí cerramos para nosotros que es nuestro país con mucha emoción después de andar de gira en otros países de Sudamérica”, destacó el vocalista Fher Olvera.

Según un comunicado compartido por el grupo, el encuentro con el público mexicano promete un repertorio con los himnos musicales que han definido su carrera desde su fundación en 1986 y que forman parte de sus 11 álbumes de estudio.

Con 40 años de trayectoria, Maná ha construido un legado compuesto de clásicos como ‘Oye Mi Amor’ (1992), su canción más escuchada en plataformas digitales y que ahora cuenta con una versión en español junto a la artista británica Dua Lipa como parte de su nuevo álbum en vivo de ‘Dua Lipa: Live from Mexico’.

Antes de aterrizar en Ciudad de México, Vivir Sin Aire Tour recorrerá algunos otros recintos como el Vive Claro de Bogotá (28 de noviembre), el Estadio San Marcos de Lima (2 de diciembre), el Estadio Monumental de Santiago de Chile (5 de diciembre) y el Estadio River Plate de Buenos Aires (12 de diciembre), para culminar en el Estadio GNP Seguros.

La preventa de los boletos ocurrirá el 17 de junio para clientes Banamex, mientras que la venta general será el 18 de junio.

El regreso de Maná a México también estará marcado por su participación en el escenario inaugural del Mundial en Ciudad de México este 11 de junio, en el que Shakira y el nigeriano Burna Boy presentarán ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo 2026.

FUENTE: EFE

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