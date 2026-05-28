Fher Olvera revela que abrir Mundial 2026 es un hito inédito para Maná

La banda Maná durante su concierto en el WiZink Center, a 3 de julio de 2024, en Madrid.

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de cuatro décadas de experiencia sobre los escenarios, Fher Olvera asegura que la participación de Maná en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 representa un “momento inédito” en la trayectoria del grupo y espera que este encuentro seguido por miles de millones de personas sirva para “promover la paz” frente a las guerras y los conflictos internacionales.

"Se va a hacer una puesta en escena muy mexicana, muy prehispánica (...) con coreografías y cosas brutales. Creo que jamás se ha hecho un evento así en México, de esta forma y de esta magnitud dentro de la cancha. Será una delicia para los mexicanos y el mundo entero”, relata Olvera en una charla con EFE sobre este encuentro deportivo que será transmitido a más de 200 países.

México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, y albergará el partido inaugural el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde Maná interpretará una canción inédita de dos minutos como parte del espectáculo organizado por la FIFA.

“Los manás tenemos tanta ilusión por un evento de este tamaño en nuestro país que es como un sueño. Nos sentimos como si estuviéramos volando”, confiesa el artista, quien es parte del elenco invitado por la FIFA, así como Alejandro Fernández, J Balvin, Los Ángeles Azules y Belinda.

Un mensaje de paz

Como aficionado al fútbol y a la Selección Mexicana, esta no es la primera vez que Olvera dedica su música a la pasión por el balompié, pues en 2018 compuso El gladiador mexicano, un himno de apoyo para México durante el Mundial celebrado en Rusia.

Casi diez años después, el cantante considera que el Mundial 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, representa una oportunidad para “promover la paz a través del deporte”, porque “últimamente han venido muchas guerras”, como en Palestina o el maltrato al pueblo ucraniano.

“No está bien todo eso, entonces, el fútbol reivindica todas estas causas. Aquí hay unión para una misma idea, una misma ideología de divertirse y sanar el corazón y el espíritu”, subraya.

A su juicio, el arte y el deporte son “lo más bonito que existe en la cultura planetaria”, ya que integran a la humanidad más allá de las nacionalidades y permiten a la sociedad alejarse de la idea de que solo estamos en este mundo “para darnos en la madre”.

Defender el español

En un contexto marcado por la polarización, el guitarrista celebra que la música sea ese puente para “reivindicar cada vez más la cultura latina en Estados Unidos y en el mundo”, como lo hizo el cantante puertorriqueño Bad Bunny en su pasada actuación en el Super Bowl LX, ya que “eso es lo que necesitamos todos al final del día”.

Aunque reconoce que esa lucha por defender las raíces latinas y el español viene de mucho antes, por ello, agrupaciones como Maná nunca aceptaron hacer canciones en inglés o “fusiones en ‘spanglish’”.

“Nunca tuvimos necesidad de abarcar ese mercado. Nosotros siempre hemos estado contentos de transmitir las historias de Latinoamérica y de Hispanoamérica a través de nuestras canciones”, sostiene Olvera, quien recientemente colaboró con Dua Lipa para interpretar una versión completamente en español de Oye Mi Amor (1992), un clásico de la banda e incluida en el álbum Dua Lipa: Live from Mexico.

Fher Olvera cuenta los días para el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, en el que horas antes también se presentarán Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

“Ya no falta nada”, dice, aunque admite que su corazón, a 15 días del encuentro, late tan fuerte como si estuviera detrás de las bambalinas, a punto de ofrecer el concierto de su vida.

FUENTE: EFE