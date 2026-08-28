La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como Jolene y I Will Always Love You, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer. Luego trascendió que la artista murió a causa de una breve lucha contra el cáncer, aunque aun se desconoce que tipo de cáncer enfrentó.

La artista anunció que padecía de problemas de salud en otoño del pasado año, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas. Estos problemas también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Tini descubre que no controla su millonario patrimonio

A pocos días de anunciar su compromiso con el futbolista Rodrigo De Paul, Tini Stoessel vuelve al centro mediático por una polémica familiar: la artista ha descubierto que no tiene control sobre su patrimonio, el cual ha sido controlado por su padre, Alejandro Stoessel, desde los inicios de su carrera y asciende a más de 70 millones de dólares, según reporta El Clarín.

El medio informa que fue gracias a la compra frustrada de una cartera de 2.500 euros que notó la existencia de una irregularidad. Entonces, la intérprete solicitó una auditoría para conocer con exactitud su patrimonio, descubriendo todas las ganancias que ha facturado, desde que protagonizó Violetta hasta la actualidad, estarían a nombre de su padre y las empresas que posee, sin que ella tenga un mínimo de participación en las mismas.

Aparentemente, la estrategia de Alejandro Stoessel era para proteger a la cantante y actriz de temas judiciales. No obstante, la auditoría reveló que Tini posee un patrimonio de más de 70 millones de dólares, y que en la primera parte de su gira Futttura, facturó alrededor de 43 millones de dólares, y tan solo percibió 300 mil.

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Fátima Bosch, Miss Universe 2025, responde a nuevas acusaciones

A poco menos de un año de haberse coronado como Miss Universe 2025 y protagonizar una de las controversias más icónicas del certamen de belleza, las diferencias entre Fátima Bosch y el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil parecen no tener fin.

Recientemente Nawat publicó en sus redes sociales un documento de la Policía Nacional de Tailandia en el que se aseguraba que se ejecutaría una orden de arresto en contra de la reina de belleza mexicana.

Las declaraciones de Nawat reavivaron la polémica que se suscitó en 2025, cuando el hombre, durante la bienvenida a las participantes del certamen de belleza, acusó a Bosh, y su equipo, de no cumplir con los lineamientos que el país anfitrión exigía, mientras le propinaba palabras ofensivas.

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Aseguran que Perez Hilton cuida su salud mental

Nuevos detalles surgen en torno a la recuperación del bloguero Perez Hilton, quien a principios de mes fue hospitalizado de emergencia luego de autolesionarse durante una transmisión en vivo por la red social TikTok.

Según declaró su cuñado Tom, en el podcast The Perez Hilton Podcast con Chris Booker, Mario Armando Lavandeira Jr., nombre de pila del influencer, se encuentra en recuperación, y explicó que además de las heridas físicas que se propinó durante el live, también se le tratan lesiones relacionadas a una lucha contra la sepsis que desarrolló mucho antes de autolesionarse y psicológicamente.

Tom rechazó las teorías sobre una presunta psicosis séptica, pues los especialistas no han dado un diagnóstico oficial. El hombre, quien está casado con la hermana menor de Perez Hilton, Barbara Lavandeira, sostuvo que está lúcido, consciente de lo que ocurrió y que cuando está con la familia se evita hablar de lo ocurrido para no generarle más ansiedad.

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