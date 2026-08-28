viernes 28  de  agosto 2026
TRIBUTO

Cambio de guardia de Buckingham homenajea a Dolly Parton con una versión de "9 to 5"

La llamada banda de la Guardia Coldstream interpretó conocido tema de la 'reina del country' frente a los miles de turistas

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

AFP / Robyn Beck

LONDRES.- El Palacio de Buckingham rindió este miércoles homenaje a la artista estadounidense Dolly Parton, fallecida ayer a causa de una "breve lucha" contra el cáncer a los 80 años, con una versión de 9 to 5 interpretada por su banda durante el tradicional cambio de guardia.

La llamada banda de la Guardia Coldstream, conocida por vestir con su particular túnica escarlata, y su gorro alto negro de piel de oso, interpretó esta mañana el conocido tema de la 'reina del country' frente a los miles de turistas que se acercaron al palacio londinense, según mostró un vídeo publicado por la cuenta oficial de la familia real británica en redes sociales.

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"Recordando a la fallecida, y enorme, Dolly, quien trajo alegría, consuelo e inspiración a tantos -incluyendo los millones de niños que recibieron libros gratis a través de su iniciativa Imagination Library ('Librería de la Imaginación')", escribieron en X.

El mensaje iba acompañado de un: "Siempre te querremos" (o en inglés, We will always love you, una referencia a una de sus canciones más emblemáticas) y un emoticono de un corazón.

Encuentro filantrópico

El rey Carlos III y su esposa, la reina Camila, se encuentran de vacaciones de verano en Balmoral (Escocia), por lo que no estuvieron presentes en el momento del homenaje de la banda a Parton en Buckingham.

Camila, al igual que Parton, centra gran parte de su actividad filantrópica en fomentar la lectura a través de su entidad 'The Queen's Reading Room', que tras conocer la noticia de su fallecimiento se refirió a la artista como un "icono" y una "defensora inquebrantable" de la causa.

Un texto publicado en la cuenta de Instagram de la entidad, recordaron que gracias a su iniciativa de la Imagination Library y su "buen trabajo", logró donar más de 300 millones de libros a niños durante más de 30 años.

"Al poner tantos libros en manos de tantos niños les otorgó el regalo más preciado: dio la oportunidad a millones de mentes jóvenes a abrir la puerta a la imaginación y la posibilidad de un amor a la lectura para toda la vida", comentó 'The Queen's Reading Room'.

FUENTE: EFE

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