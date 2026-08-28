Arrestan a empleada doméstica acusada de robar joyas por más de $36,000 en Palmetto Bay

MIAMI.- Una mujer que trabajó durante 12 años en una residencia de Palmetto Bay fue arrestada bajo la acusación de sustraer y empeñar decenas de objetos valiosos pertenecientes a su antigua empleadora.

La Oficina del Alguacil de Miami-Dade (MDSO) identificó a la detenida como Yuliedy Diaz, de 48 años. Su captura se produjo el miércoles 26 de agosto, tras una pesquisa sobre la desaparición de relojes, collares, pulseras, pendientes y anillos.

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El expediente judicial calcula en unos 36,437 dólares el valor conjunto de los bienes denunciados. Entre ellos figuran relojes Rolex y Cartier, además de prendas elaboradas en oro de 14 y 18 quilates.

Las averiguaciones comenzaron en 2022, cuando la propietaria de la vivienda comunicó que desde hacía varios años notaba la pérdida gradual de algunas pertenencias. Los detectives examinaron transacciones registradas en LeadsOnline, plataforma utilizada por las agencias policiales para consultar operaciones efectuadas en casas de empeño de todo el país.

La revisión permitió localizar 73 artículos que Diaz habría entregado en esos establecimientos entre julio de 2018 y el 9 de junio de 2025. Después de observar fotografías y documentos relacionados con las ventas, la denunciante reconoció 32 como suyos.

El informe detalla movimientos realizados en distintos negocios del sur de Miami-Dade. La relación incluye pendientes, anillos, dijes, brazaletes y relojes. Uno de los objetos era un Rolex Oyster, empeñado el 18 de marzo de 2022 y recomprado por la sospechosa el 29 de abril de ese mismo año.

De acuerdo con las autoridades, Diaz presentó su licencia de conducir, dirección residencial, número telefónico y lugar de trabajo al completar cada operación. Esa información facilitó el rastreo de los bienes y su vinculación con la exempleada.

El 10 de agosto, la dueña de la vivienda identificó a la mujer mediante una fotografía. Al observar la imagen, también advirtió que los pendientes que llevaba puestos le pertenecían. Un día después, examinó el registro completo y firmó el reconocimiento de los 32 objetos.

Los agentes detuvieron a Diaz cerca de la cuadra 12400 de la calle 216 del suroeste y la trasladaron a la unidad policial de Palmetto Bay para interrogarla. El documento señala que, después de recibir la advertencia sobre sus derechos constitucionales, aceptó responder las preguntas.

Durante la entrevista, habría admitido que tomó los 73 artículos y luego los llevó a establecimientos de compraventa. La acusada también redactó una disculpa dirigida a la afectada, según el reporte.

Cuando le preguntaron si todavía conservaba alguna de las pertenencias, respondió que no estaba segura. Posteriormente autorizó por escrito una inspección de su dormitorio, donde los detectives encontraron tres relojes Fossil, uno de la marca Gevril y un collar.

Diaz habría reconocido que esos cinco objetos también procedían de la residencia y los entregó para que fueran devueltos a su propietaria.

La mujer enfrenta un cargo de hurto mayor por una cantidad comprendida entre 20,000 y 100,000 dólares, diez por negociar con propiedad robada y otro relacionado con información falsa suministrada a casas de empeño.

Aunque fueron reconocidos 32 bienes, el expediente precisa que solo se formularon diez cargos por comercialización de propiedad sustraída debido a los límites establecidos por el plazo de prescripción.

Tras concluir el registro, Diaz fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight mientras el caso, continua el curso de la investigación.