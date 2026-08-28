viernes 28  de  agosto 2026
CELEBRIDADES

North West, hija de Kim Kardashian y Kanye West, protagoniza primera portada a los 13 años

La adolescente deja en claro su intención de consolidar una carrera creativa independiente sin esperar a alcanzar la mayoría de edad.

North West en la portada de la revista Dazed.

North West en la portada de la revista Dazed.

Captura de Pantalla / dazed / Instagram
Por Sofía Calvo

MIAMI.- Nacida bajo el constante escrutinio mediático por ser la primogénita de Kim Kardashian y Kanye West, North West se perfila a sus 13 años como una figura con voz propia dentro del entretenimiento y la moda.

La adolescente, cuya reciente aparición en la portada de la revista Dazed se volvió viral y generó opiniones divididas por la madurez de su imagen, dejó en claro su intención de consolidar una carrera creativa independiente sin esperar a alcanzar la mayoría de edad.

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Crecer rodeada por la industria de los negocios de su madre y la visión musical de su padre impulsó desde temprana edad sus inquietudes artísticas, llevándola a participar en proyectos editoriales de alto perfil como Interview Magazine en 2024 y a debutar formalmente en la industria musical.

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Proyección en la música

El incursionar en la música junto a su padre en el tema Talking / Once Again —colaboración con Ty Dolla $ign que alcanzó el puesto 30 en la lista Billboard Hot 100 y la llevó a actuar en París— marcó un hito en su incipiente trayectoria.

Durante su reciente entrevista con Dazed, la joven abordó las presiones de su entorno y rechazó la idea de postergar sus ambiciones personales.

“Es como, no. Este es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que quiero hacer con mi vida”, afirmó North West al señalar que el peor consejo que ha recibido ha sido que deba “empezar mi carrera más tarde”.

A pesar de los debates en redes sociales sobre la exposición de los hijos de celebridades a corta edad, North West continúa diversificando sus intereses entre el diseño, la producción musical y el estilismo, distanciándose del rol pasivo de heredera mediática para asumir un papel activo dentro de la cultura pop contemporánea.

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