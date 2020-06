Maritza Rodríguez revela cómo su matrimonio truncó su sueño

"Había un proyecto espectacular, divino y ya mi nombre había sonado, el productor había puesto el nombre mío sobre la mesa. Recuerdo que estaba en Miami (con mi familia), estábamos todos de shopping cuando mi teléfono suena. Me emocioné cuando vi de donde era y, después de estar con los moños montados ya la elegida, me dicen definitivamente "no"'", cuenta la villanada de la producción "Marido en alquiler".

Al recibir la respuesta negativa, Mintz se vio afectada emocionalmente. Aunque, al conocer el verdadero motivo por el que fue rechazada en el proyecto, le supuso un duro golpe.

"Él no me lo dijo directamente, pero indirectamente a mí me dijo exactamente porque era la esposa de Joshua Mintz", explicó Mintz. "En ese momento yo me acuerdo que mi hermano estaba por allá, mi mamá por allá y yo me senté y lloré y lloré porque de verdad me dolió tanto. Yo decía no puede ser, o sea yo me gané mi Óscar antes de ir a Hollywood, que era mi esposo, yo me gané esta vida tan hermosa matrimonial que tengo y justo mi Óscar es el que me impide llegar a donde también he querido ir", narró la actriz con mucho dolor.

Pese a la injusta experiencia, Mintz pudo superar el triste momento.

"Me sentí muy mal hasta que lo pude entender. Y bueno, yo acepto esto porque primero que todo está mi vida personal y mi esposo, y yo no voy a decirle a mi esposo "por tu culpa yo no logré tener lo que yo quería", no, no había manera de que yo pudiera decir eso", explicó.

Embed

Ante este tropiezo, la actriz colombiana ha tenido una gran experiencia en el mundo de las telenovelas. Su trabajo como actriz se ha visto reflejado en producciones como "Silvana sin lana", "La casa de al lado", "El rostro de Analía", "El rostro de la venganza", entre otros.