La ONU documenta 972 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia desde 2016

Tres muertos en una nueva masacre en Colombia Pixabay

GINEBRA.- Naciones Unidas ha documentado al menos 972 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2016, el año de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC, y 2025, según revela este jueves un informe en el que se reconocen avances de las autoridades para abordar esta violencia pero también carencias.







La investigación, a cargo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla que sólo entre 2022 y 2025 fueron asesinados 410 activistas de este tipo, un 23 % de ellos indígenas, y subraya que más del 70 % de los perpetradores fueron actores armados no estatales.

"Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos", destacó en un comunicado el alto comisionado Volker Türk, jefe de la oficina de Naciones Unidas responsable del informe. Noticia en desarrollo... FUENTE: Con información de EFE

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