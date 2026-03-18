Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López; nuevo ministro de la defensa fue sancionado por EEUU

CARACAS . Luego de permanecer por más de 11 años en el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino López fue sustituido en el cargo por el general Gustavo González López.

En la cuenta oficial de X Rodríguez posteó: su agradecimiento a Padrino López

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González López ha sido sancionado tanto por EEUU como Canadá por violaciones de los derechos humanos por la represión de las protestas ocurridas en el país durante 2013 y 2017.

También fue director del Servicio de Inteligencia y ministro de Relaciones Interiores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/delcyrodriguezv/status/2034321837543333995?s=20&partner=&hide_thread=false Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

FUENTE: Redacción