miércoles 18  de  marzo 2026
CAMBIOS

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López; nuevo ministro de la defensa fue sancionado por EEUU

Delcy Rodríguez designó al general Gustavo González López como ministro de la Defensa en sustitución de Vladimir Padrino López

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. Luego de permanecer por más de 11 años en el Ministerio de la Defensa, Vladimir Padrino López fue sustituido en el cargo por el general Gustavo González López.

En la cuenta oficial de X Rodríguez posteó: su agradecimiento a Padrino López

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González López ha sido sancionado tanto por EEUU como Canadá por violaciones de los derechos humanos por la represión de las protestas ocurridas en el país durante 2013 y 2017.

También fue director del Servicio de Inteligencia y ministro de Relaciones Interiores.

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FUENTE: Redacción

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