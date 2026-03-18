Fiscalía de Miami-Dade imputa a cuatro personas por muerte de joven tras consumo de drogas en el Ultra 2025

Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade junto a detectives y otros funcionarios públicos durante la conferencia de prensa de este martes.

Fernandez Rundle anunció cargos contra cuatro personas por la muerte de Jenny Lee, de 24 años, tras consumir MDMA.

MIAMI . - La fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunció este miércoles cargos contra cuatro personas en relación con la muerte de Jenny Lee, de 24 años , tras el consumo de MDMA durante el Ultra Music Festival de 2025 , un caso que según afirmó, “no era inevitable” y debe servir como advertencia a la comunidad.

En conferencia de prensa, acompañada por el jefe de la Policía de la Ciudad de Miami, Manuel “Manny” Morales , y el director regional del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), John Vecchio, junto a detectives y otros funcionarios, explicó cómo la investigación permitió reconstruir la cadena de distribución de la sustancia.

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“El Ultra Music Festival es uno de los eventos más electrizantes del mundo y trabajamos estrechamente con sus organizadores, que mantienen una política de cero tolerancia hacia las drogas. Pero las decisiones personales interfieren con esos esfuerzos”, señaló.

Forti Warrant

Los hechos se remontan a la noche del domingo 30 de marzo de 2025, cuando, alrededor de las 10:33 p.m., Hannah Le Nguyen, también conocida como Hung y pareja de la víctima, solicitó asistencia médica dentro del festival al notar que Jenny entraba y salía de la conciencia.

La joven no respondió al tratamiento inicial y fue trasladada al Hospital Jackson Memorial, donde ingresó en cuidados intensivos. Falleció en la mañana del 31 de marzo de 2025. El informe forense determinó como causa de muerte una toxicidad aguda por MDMA, una droga sintética conocida como éxtasis o “molly”.

De acuerdo con las autoridades, la sustancia fue obtenida previamente mediante una cadena de contactos. Nguyen buscó un proveedor, fue conectada con Carmen Lo, y esta, a su vez, con Charlene Forti, identificada como la persona que suministró la droga.

“Hay múltiples mensajes de texto que documentan la transacción, incluyendo el pago, la coordinación y la entrega dentro del festival”, explicó Fernandez Rundle.

Los registros telefónicos evidencian comunicación entre Nguyen y Forti desde al menos 2022, mientras que la evidencia digital confirma que la sustancia fue entregada y posteriormente consumida por la víctima.

Tras ingerirla, Jenny comenzó a sentirse extremadamente caliente, perdió el control de su cuerpo y colapsó. Durante el traslado en ambulancia, Nguyen envió mensajes preguntando si la sustancia era realmente MDMA, a lo que recibió como respuesta que “la mayor parte del MDMA que compro resulta ser así”.

“Jenny no mejoró. Jenny murió”, afirmó la fiscal estatal.

Katherine Fernandez Rundle Katherine Fernandez Rundle, fiscal estatal de Miami-Dade junto a detectives y otros funcionarios públicos durante la conferencia de prensa de este martes. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En este contexto, las autoridades presentaron cargos contra:

• Charlene Forti, de 26 años, acusada de asesinato en primer grado

• Carmen Lo, acusada de conspiración para cometer asesinato en primer grado

• Hannah Le Nguyen, de 25 años, acusada de posesión de sustancia controlada

• An Ton Lee, de 26 años, acusado de posesión de sustancia controlada

Fernandez Rundle subrayó que, bajo la ley de Florida, una persona puede enfrentar cargos de asesinato si distribuye una sustancia controlada que provoque la muerte.

“Esta sobredosis está directamente relacionada con su muerte y con quienes le proporcionaron estas drogas. La ley de Florida reconoce esto como una muerte criminal”, sostuvo.

También envió un mensaje directo tanto a distribuidores como a consumidores: “Si decides vender o distribuir drogas, eres responsable de las consecuencias. Y si alguien muere a causa de las drogas que proporcionas, serás responsabilizado”.

Además, apeló a la responsabilidad de quienes visitan el sur de Florida para eventos multitudinarios.

“Miami-Dade es una comunidad vibrante, diversa, un lugar donde las personas vienen a disfrutar. Pero hay que ser inteligentes cuando se viene a divertirse. No elijan terminar en un ataúd”, advirtió.

Por su parte, el director regional del FDLE destacó que la investigación permitió retirar de circulación múltiples cantidades de drogas y resaltó la coordinación entre agencias como un elemento clave para sostener el caso.

El jefe de policía Manuel Morales insistió en que quienes asistan a eventos en la ciudad deben cumplir la ley y advirtió que las autoridades actuarán con firmeza ante cualquier violación.

Manuel "Manny" Morales Manuel “Manny” Morales, jefe del Departamento de Policía de Miami (MPD). CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Las autoridades recordaron que el Ultra Music Festival 2026 se celebrará del 27 al 29 de marzo en Bayfront Park, con presencia reforzada de cuerpos de seguridad y aplicación estricta de las leyes antidrogas.

La fiscal concluyó con un mensaje centrado en la occisa:

“Jenny tenía un futuro brillante. Merecía regresar a casa con recuerdos de música y alegría, no perder la vida de una manera prevenible y sin sentido”.