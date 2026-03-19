jueves 19  de  marzo 2026
INESTABILIDAD AMBIENTAL

Tras breve respiro invernal, ¿cuándo retorna el calor al sur de la Florida?

Un frente estacionario mantiene condiciones frescas y lluvias ligeras en la región este jueves; se anticipa un ascenso térmico hacia el fin de semana, aunque los amaneceres fríos persistirán unos días más

Miles de miamenses y turistas acuden a la playa para evadir el calor.

Miles de miamenses y turistas acuden a la playa para evadir el calor.

DANIEL CASTROPÉ
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Los residentes del sur de la Florida enfrentan este jueves 19 una jornada de temperaturas inusualmente bajas y precipitaciones dispersas debido a la influencia de un frente frío estacionario que bloquea el calor habitual de la primavera.

El fenómeno, que mantiene los termómetros entre los 55 y 60 grados Fahrenheit en áreas urbanas, responde al ingreso de una masa de aire seca y fresca impulsada por vientos persistentes del norte, según expertos.

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Esta anomalía climática altera la rutina de una región donde las máximas para esta fecha suelen rondar los 80 grados Fahrenheit.

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Miami atribuyen esta condición a una vaguada en los niveles altos de la atmósfera —un valle de aire frío en la parte superior del cielo que favorece la formación de nubes—, que impide que el sol caliente la superficie con la intensidad acostumbrada.

Transición térmica y madrugadas frescas

Sin embargo, el alivio frente al calor termina pronto, según indican los modelos de pronóstico para las próximas jornadas.

El proceso de transición inicia este viernes 20, fecha en la cual las temperaturas máximas alcanzarán los 75 grados.

El cambio definitivo debe ocurrir durante el fin de semana, cuando el flujo de los vientos gira hacia el sureste y transporta aire tropical desde el Caribe hacia la península.

No obstante, los pronósticos ambientales advierten una particularidad para los próximos días: los amaneceres conservarán un ambiente fresco al menos hasta mediados de la próxima semana.

A pesar del incremento en el calor vespertino, las primeras horas del día mantienen registros por debajo de lo habitual.

Para el lunes, el NWS prevé que el termómetro recupere su vigor y supere nuevamente la barrera de los 80 grados Fahrenheit, lo que consolidará el regreso de las condiciones veraniegas características del sur de la Florida.

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