lunes 17  de  noviembre 2025
Marius Borg sufre revés judicial sobre publicación de biografía no autorizada

Un juez ha negado que se retire de la venta un libro que expone que, en 2023, el hijo de la princesa Mette- Marit de Noruega vendió cocaína

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/Youtube/Royal Fashion and History
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En medio de la espera del juicio por 32 delitos de agresión sexual, el cual tendrá lugar en febrero, Marius Borg, el primogénito de la princesa Mette- Marit, que tuvo en su primer matrimonio, ha sufrido un nuevo revés judicial vinculado a la publicación de una biografía no autorizada.

El equipo legal del hombre de 28 años, solicitó que se retirara un libro sobre la vida de Marius, en la que se detallan episodios de adicción y expone que en 2023 el hijo de la princesa vendió cocaína, algo que sus abogados han negado.

El libro fue escrito por Torgeir P. Krokfjord, periodista del periódico Dagbladet , y Øistein Monsen, que también trabajó en este medio. Las afirmaciones las hicieron fuentes anónimas.

Pese a la solicitud de Borg y los argumentos de sus abogados, el juez que lleva la causa negó la petición.

Ahora, trascendió que están evaluando apelar el fallo del Tribunal del Distrito de Oslo, que aseveró en la sentencia que no se retirará de la venta del libro Rayas blancas, ovejas negras debido a que es de interés social.

Indemnización

El periódico Dagbladet reseñó que ahora Borg deberá pagar unos 4.000 euros por el juicio y también 46.000 euros a la editorial Aschehoug y a la Asociación Noruega de Editores en el plazo de dos semanas.

Guri Varpe, jefa de comunicaciones de la Casa Real noruega, Guri Varpe, informó a la publicación Se og Hor que los gastos legales y las indemnizaciones del primogénito de la princesa no correrán por la Casa Real, así como tampoco el Palacio ni los príncipes herederos tienen responsabilidad en la cancelación del dinero.

Tras la divulgación del fallo, Elias Christensen, del bufete Advokatfirmaet Andenaes que defiende a Marius, alegó: "Observamos que el tribunal coincide con nosotros en que la afirmación sobre la venta de cocaína es sumamente ofensiva y carece de fundamento fáctico suficiente, y que tiene dudas sobre la legalidad del uso de la imagen en la portada del libro. Tomamos nota de que, no obstante, el tribunal considera que el libro no debe ser retirado de la circulación".

