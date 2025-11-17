lunes 17  de  noviembre 2025
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

El Presidente no descarta tener “discusiones” con Maduro, lo que implicaría una presión mayor, en medio del anuncio contra el Cartel de los Soles

El presidente de EEUU, Donald J. Trump.&nbsp;

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 

SAUL LOEB/AFP
Por María Inés Lombardi

MIAMI/ESPECIAL.- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este domingo que podría tener “discusiones” con Maduro porque “Venezuela quiere hablar, y lo dijo horas después de que su administración anunció que designaría al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (OTE) el 24 de este mes. Pero eso no implica contradicción ni negociación en puertas, afirma el analista geopolítico Jesús Romero, quien interpreta las declaraciones presidenciales en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida, como un aviso terminante que enfatiza su poder legal.

“El anuncio del FTO del Departamento de Estado dice al régimen de Maduro que lo tratarán de la misma manera que a Irán y a Al Qaeda, que a todo tipo de organizaciones terroristas, y una de las categorías que incluye es que permite llevar a cabo una acción militar letal”, asegura Romero.

Lee además
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Amenaza terrorista

Operación "Lanza del Sur", la mayor ofensiva de EEUU: ¿qué opciones tiene el Cartel de los Soles?
Bombardeo a una embarcación de supuestos narcotraficantes.
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

EEUU lanza nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico, mientras activa al Gerald R. Ford en el Caribe

Por ello, el experto en inteligencia militar desestima una negociación de Trump con Maduro. “Eso está descartado”, subraya al comentar que podría abrirse un canal de comunicación, como otra vía de presión. “Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar... Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa”, dijo Trump en unas inesperadas declaraciones ante la prensa.

Según Romero, el objetivo de EEUU es arrestar a los miembros del Cártel de los Soles, entre los que incluye a Maduro a quien señalan de encabezar la organización terrorista, y que enfrenten su “situación criminal” ante la justicia estadounidense.

Romero explica que el anuncio de la designación por parte del Departamento de Estado, anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, este domingo, “tiene implicaciones mayores y más severas” que el de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, del 25 de julio,“Trump está encasillando legalmente al Cartel de los Soles, aún más, para asfixiarlo”.

Pero para Romero esta decisión debe ser analizada en un contexto más amplio, como el que delimitó el anuncio de Trump al aludir directamente a los carteles de México, como el de Sinaloa. "Esto va más allá del Cartel de los Soles", puntualiza el experto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/1990250288024887654?t=17RbQPNBmbmLdhX_C_8e6g&s=09&partner=&hide_thread=false

Cartel de los Soles en dos categorías

Romero indica que las dos categorías FTO y SDGT son distintas en sus marcos legales y en consecuencia buscan efectos diferentes.

“El de este domingo implica un trato similar al de Irán y a Al Qaeda”, reitera, y agrega que el anuncio, en el contexto de la entrada del portaaviones USS Gerald R. Ford, para apoyar la operación Lanza del Sur en el Caribe, amplía su significado.

La categoría SDGT sancionó “al cartel de Venezuela dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen” y busca poner "aún más de manifiesto la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cartel de los Soles”, según afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en aquella ocasión.

“Puede haber algún intento de conversación por parte del régimen de Maduro, pero por parte de EEUU la única posible que hay es que tienen que enfrentar su caso ante la justicia estadounidense”, añade.

FUENTE: Entrevista a Jesús Romero, analista geopolitico de Inteligencia y Poder; Cuenta Rapid Response 47; state.gov

Temas
Te puede interesar

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Presidente Trump anuncia que respalda publicación de archivos de Epstein

EEUU y Siria, alianza histórica que redefine el equilibrio en Medio Oriente

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas