lunes 17  de  noviembre 2025
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

La cuestión que analizará la Corte Suprema es si la “llegada” de un extranjero se da antes de pisar EEUU, siempre que exista contacto con un oficial fronterizo

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.

SAUL LOEB/ AFP.j
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar este lunes, 17 de noviembre, un esfuerzo del presidente Donald Trump para limitar las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera sur, una medida clave dentro de su política migratoria y que podría redefinir qué significa legalmente “llegar” al país para solicitar protección.

El caso Noem contra Al Otro Lado plantea un punto crucial de la ley federal de inmigración: determinar si un extranjero “llega a Estados Unidos” solo cuando pisa territorio nacional o si ese estatus se activa al presentarse ante un oficial de inmigración “en la frontera”, incluso si la persona permanece físicamente en el lado mexicano.

La administración Trump decidió llevar el caso al máximo tribunal tras el fallo de un tribunal federal de apelaciones que concluyó que un solicitante “llega” cuando se presenta ante un funcionario en la frontera, aunque aún esté en México.

El tribunal inferior también sostuvo que la práctica de “medición” —rechazar o retrasar a quienes buscan asilo alegando que los puertos de entrada estaban llenos— era ilegal.

La Corte Suprema decidirá el próximo año

De acuerdo con Fox News, la legislación vigente establece que cualquier extranjero que “llega” puede solicitar asilo y debe ser evaluado por un oficial de inmigración.

La cuestión que analizará la Corte Suprema es si esa “llegada” puede darse antes de pisar suelo estadounidense, siempre que exista contacto con un oficial fronterizo.

El debate se produce mientras Estados Unidos otorgó protección a 54,350 solicitantes de asilo en 2023, según cifras recopiladas por la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (DHS). De ellos, 22,300 recibieron asilo a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y 32,050 mediante decisiones defensivas ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (DOJ).

La Corte Suprema escuchará los argumentos el próximo año y se espera una decisión para comienzos del verano.

FUENTE: Con información de Fox News

