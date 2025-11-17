lunes 17  de  noviembre 2025
LETRAS

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes 17 de noviembre

A las 7 pm, el Dr. Theodore H. Schwartz, MD expone los entresijos de la neurocirugía, una especialidad que salva vidas

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.

Luis de la Paz/ DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La Feria del Libro de Miami, que organiza Miami Dade College (MDC), se celebra hasta el 23 de noviembre, con una programación variada en la que destaca encuentros con autores, expositores editoriales, firma de libros , y la feria callejera el sábado 22 y domingo 23 con actividades para toda la familia.

El evento literario se lleva a cabo en el Wolfson Campus de MDC, 300 N.E. 2nd Ave, en el Downtown de la ciudad.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LETRAS

Miami se viste de literatura con su Feria del Libro
Entrevista con Jorge Volpi en la Sala Neruda de Casa de América. En Cibeles.  
MÚSICA

Jorge Volpi presenta "La invención de todas las cosas" junto a Rodrigo Blanco Calderón

Embed

Programación del lunes, 17 de noviembre

  • Lost Chapter

6 pm | Building 1 Fourth Floor Terrace

Entre cocteles y bocadillos de Smorgasburg Miami, se desarrollarán actividades inspiradas en la literatura todas las noches de la semana. Todo esto sucede en el lounge de la azotea Lost Chapter, donde el ambiente relajado y las conversaciones interesantes se dan cita bajo el cielo estrellado de Miami.

  • Velada con Theodore H. Schwartz sobre Gray Matters: Una biografía de cirugía cerebral

7 pm | Miami Dade College Wolfson Campus

El Dr. Theodore H. Schwartz, MD expone los entresijos de la neurocirugía, una que salva vidas. Cálido, riguroso y profundamente perspicaz, a través de su libro, el especialista comparte la experiencia de sostener el bisturí, manejar el taladro y extraer un tumor, donde cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Sobre la feria

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por Miami Dade College y sus colaboradores, fomenta la participación de la comunidad con programas inclusivos y accesibles que promueven la lectura y apoyan a los escritores durante todo el año.

El festival anual de ocho días se ha convertido en la reunión literaria de raíces comunitarias más grande e integral en los Estados Unidos, generando un discurso sobre literatura contemporánea y temas actuales de importancia internacional.

La mayoría de las presentaciones nocturnas de escritores requieren un boleto. Para obtener entradas o más detalles sobre la programación, visite miamibookfair.com.

Temas
Te puede interesar

Louvre anuncia cierre de una galería al público debido a fragilidad en el edificio

Marius Borg sufre revés judicial sobre publicación de biografía no autorizada

Presentan en Alemania dos piezas de Bach perdidas durante siglos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Esta fotografía, tomada el 11 de septiembre de 2023, muestra a la primera ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, esperando la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron (no aparece en la foto), a su oficina durante su visita de dos días a Dhaka. 
JUSTICIA

Pena de muerte para exprimera ministra de Bangladés por represión de disturbios de 2024

Te puede interesar

Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.
SEGURIDAD

FBI alerta sobre delincuentes que se hacen pasar por agentes de ICE para secuestrar y robar en varios estados

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos