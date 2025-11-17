lunes 17  de  noviembre 2025
ARTES VISUALES

Louvre anuncia cierre de una galería al público debido a fragilidad en el edificio

Un informe presentado el 14 de noviembre alertó del estado del suelo del segundo piso, donde se encuentran oficinas del personal del museo

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

Un peatón toma una fotografía de la Pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Ieoh Ming Pei, con el Museo del Louvre al fondo, mientras los visitantes hacen fila para ingresar, en París, el 22 de octubre de 2025.

AFP/Thibaud Moritz

PARÍS.- El Louvre anunció el lunes el cierre de una de sus galerías al público "por precaución" después de que una auditoría revelara la "especial fragilidad" de algunas vigas de una de las alas del edificio.

La galería Campana, en el primer piso y que alberga nueve salas dedicadas a la cerámica griega antigua, estará cerrada mientras se llevan a cabo las "investigaciones" sobre "la especial fragilidad de algunas vigas que sostienen los suelos de la segunda planta del ala sur" del cuadrilátero Sully, que rodea el patio conocido como la "Cour Carrée", precisó el comunicado.

Desde hace varios años, las autoridades del museo supervisan especialmente la estructura del segundo piso del ala sur, según el texto.

"Debido a su complejo diseño arquitectónico y a las obras estructurales y de acondicionamiento realizadas en la década de 1930, los suelos de la segunda planta de esta ala presentan deficiencias", indicó.

Un informe presentado el 14 de noviembre por un gabinete estudios técnicos alertó del estado del suelo del segundo piso en este espacio, donde se encuentran oficinas del personal del museo.

A raíz del estudio, la dirección del museo decidió bloquear el acceso a estas oficinas. Por ello, 65 empleados tendrán que abandonar el espacio durante los próximos tres días.

Y "por precaución", la galería Campana, situada en la primera planta del ala sur, permanecerá cerrada al público, agregó el comunicado.

Robo

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde el espectacular robo de joyas imperiales el 19 de octubre.

Ese día, cuatro individuos estacionaron un montacargas bajo uno de los balcones del establecimiento, dos de ellos subieron a él y con una sierra radial entraron en la galería de Apolo a través de una ventana.

En cuestión de minutos, los ladrones robaron ocho joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia, por un valor estimado global de más de 100 millones de dólares.

Por el momento, tres personas, todas sospechosas de haber participado directamente en el atraco, han sido inculpadas y encarceladas. Las joyas siguen sin aparecer.

FUENTE: AFP

