lunes 17  de  noviembre 2025
MÚSICA

Presentan en Alemania dos piezas de Bach perdidas durante siglos

La chacona en re menor y la chacona en sol menor pudieron finalmente atribuirse al compositor tras años de investigación

El compositor clásico Johann Sebastian Bach.&nbsp;

El compositor clásico Johann Sebastian Bach. 

Wikipedia

BERLÍN.- Dos piezas para órgano perdidas fueron identificadas como obras de Johann Sebastian Bach, tres décadas después de su descubrimiento, y fueron interpretadas este lunes en Alemania por primera vez en más de tres siglos. Las composiciones fueron creadas cuando Bach tenía 18 años y trabajaba como profesor de órgano en la localidad de Arnstadt, en Turingia.

La chacona en re menor, con el número BWV 1178, y la chacona en sol menor, con el número BWV 1179, pudieron finalmente atribuirse al compositor tras años de investigación, explicó Peter Wollny, director del Archivo Bach de Leipzig, en una rueda de prensa.

Lee además
Ambiente en la edición anterior de la Feria del Libro de Miami.
LITERATURA

Programación de la Feria del Libro de Miami este lunes
Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 
POLÉMICA

Hombre que atacó a Ariana Grande pasará 9 días detenido

Las dos obras fueron interpretadas por primera vez en 320 años por el organista neerlandés Ton Koopman, presidente del Archivo Bach, en la iglesia de Santo Tomás de Leipzig, en presencia del secretario de Estado de Cultura, Wolfram Weimer.

Este último calificó el acontecimiento como una sensación mundial y un gran momento para el mundo de la música.

Wollny descubrió los manuscritos antiguos en la Biblioteca Real de Bélgica en Bruselas en 1992.

"La pieza que faltaba"

Las piezas no estaban fechadas ni firmadas, pero Wollny quedó fascinado porque contenían varias de las características que hacen única a la música de Bach de este periodo.

Añadió que las dos chaconas, un género musical muy popular en aquella época, presentaban características estilísticas que se encuentran en las obras de Bach de esa época, y en ningún otro compositor.

La creación de un portal de investigación sobre el compositor, llevado a cabo por la Academia de Ciencias de Sajonia, permitió afirmar con certeza que las copias encontradas en Bruselas fueron realizadas alrededor de 1705 por un estudiante de Bach, Salomon Günther John, afirmó Wollny.

El secretario de Estado de Cultura destacó el trabajo minucioso de investigación de Wollny, calificándolo como digno de un detective.

Según Wollny, Bach compuso estas chaconas alrededor del mismo año en Arnstadt, donde era organista al comienzo de su carrera.

Koopman, el músico neerlandés que interpretó las obras este lunes, afirmó que son de muy buena calidad.

"Cuando uno piensa en Bach o en Mozart, cree que la genialidad llega más tarde en la vida, pero este no es el caso. Estoy convencido de que los organistas de todo el mundo estarán muy agradecidos por este nuevo repertorio virtuoso y animado", agregó.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Rosalía alcanza primer top 10 en la Billboard 200 con "LUX"

Paul McCartney lanza tema silencioso en respuesta a proyecto sobre la IA

Reina Letizia cede la tiara Flor de Lis para exposición de Patrimonio Nacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante un despliegue militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas el 23 de septiembre de 2025.
Narcotráfico

Cártel de los Soles y Maduro como su líder, a días de ser designados terroristas por el Departamento de Estado

El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Ecuatorianos acudieron a las urnas para votar en el referéndum. 
Crisis de seguridad

Ecuatorianos rechazan nueva Constitución y el retorno de bases militares extranjeras, un revés para Noboa

Víctor Rosario Miranda.
SUCESOS

Arrestan a aspirante a la alcaldía de Miami-Dade tras persecución en Brickell

Los simpatizantes del candidato presidencial de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano, esperan un discurso después de los primeros resultados de las encuestas de salida de las elecciones generales en Paine, al sur de Santiago, el 16 de noviembre de 2025.
Segunda vuelta

Comunista Jeannette Jara y el conservador José Antonio Kast disputarán balotaje presidencial en Chile

Te puede interesar

Imagen de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en Washington.
INMIGRACIÓN

La Corte Suprema decide revisar la norma de Trump que restringe el asilo en la frontera sur

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald J. Trump. 
NARCOTRÁFICO

Aviso determinante de Trump a Maduro: puede recibir igual trato que Irán y Al Qaeda, asegura experto

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
VOLAR CON NORMALIDAD

FAA pone fin a reducciones de vuelos y anuncia retorno a la normalidad en espacio aéreo de EEUU

Imagen referencial.
SUCESOS

Tiroteo en La Pequeña Habana deja dos adolescentes heridos

Imagen referencial.
PROYECTO DE LEY

Florida a un paso de exigir dominio de la escritura cursiva en sus escuelas