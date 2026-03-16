lunes 16  de  marzo 2026
CINE

Más de 500 personas asisten al estreno de "Los crímenes del Partido Socialista" en Madrid

El evento destacó por su cuidada puesta en escena y por la carga política que rodea a una obra centrada en episodios omitidos de la narrativa oficial

Presentación de Los crímenes del Partido Socialista

Presentación de "Los crímenes del Partido Socialista"

Cortesía
Presentación de Los crímenes del Partido Socialista

Presentación de "Los crímenes del Partido Socialista"

Cortesía
Presentación de Los crímenes del Partido Socialista

Presentación de "Los crímenes del Partido Socialista"

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El viernes 13 de marzo, Madrid se convirtió en el epicentro del debate historiográfico con el estreno del documental Los crímenes del Partido Socialista. La presentación, que congregó a más de 500 personas, destacó por su cuidada puesta en escena y por la carga política que rodea a una obra centrada en episodios deliberadamente omitidos de la narrativa oficial.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Jesús Ángel Rojo, director y guionista del proyecto, aseguró que la respuesta de los asistentes fue una muestra de la necesidad social de confrontar el pasado sin filtros, pues consideran que existe una audiencia ávida de relatos que no oculten partes de la realidad.

Lee además
El actor y director estadounidense Sean Penn asiste a una conferencia de prensa para la película Superpower en el programa de gala especial de la Berlinale, el primer gran festival de cine del año en Europa, el 18 de febrero de 2023 en Berlín.
PREMIOS

Revelan que Sean Penn no asistió a los Óscar por viaje a Ucrania
El rey Felipe VI visita este lunes la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid.  
CORONA

Rey de España Felipe VI reflexiona sobre los abusos en la conquista de América

"Con el aforo completo y una puesta en escena muy cuidada, la acogida del público madrileño fue extraordinaria y profundamente emocionante", explicó.

La cita atrajo no solo a residentes de la capital, sino a espectadores de diversos puntos de España y de países como Argentina, México y Mónaco. "Demuestra el interés que ha despertado el proyecto. La sala estaba completamente llena y, al finalizar la proyección, el público respondió con una larga ovación".

Embed

Pluralidad y rigor

El evento destacó por la diversidad de sus asistentes, reuniendo a concejales del Ayuntamiento de Madrid, figuras del sector empresarial y representantes de la sociedad civil.

Entre el público, también se encontraron figuras históricas del socialismo que han manifestado su disconformidad con el rumbo actual de su formación.

Rojo subrayó que el éxito de la pieza reside en un trabajo técnico de alta precisión, donde la narrativa se ve potenciada por la colaboración de profesionales de primer nivel.

"Hemos contado con uno de los actores de doblaje más reconocidos de Discovery Channel, cuya voz aporta una gran fuerza narrativa y una enorme claridad a la hora de conducir al espectador a través del relato histórico", destacó.

Esta elección, sumada a una banda sonora diseñada para construir atmósferas emocionales y una producción ejecutiva que coordinó con rigor a investigadores y técnicos, ha permitido que el largometraje se perciba como una obra sólida y profesional, capaz de sostener un discurso complejo sin perder el ritmo cinematográfico.

Proyección internacional

Tras el impacto del estreno en la capital española, el recorrido de Los crímenes del Partido Socialista apenas comienza.

El documental ya ha sido seleccionado para competir en el XIV Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España, lo que marca el inicio de una ruta por distintos certámenes audiovisuales.

Los planes de expansión son ambiciosos, señala Rojo, y contemplan tanto el salto a las salas de cine comerciales como el desembarco en plataformas de streaming, con un interés particular en el mercado hispanoamericano.

"En estos momentos estamos trabajando en la versión subtitulada en inglés para facilitar su proyección en distintos países de Europa y América", confirmó el cineasta, asegurando que el objetivo final es fomentar un espacio de reflexión libre de censura.

Para el director, el estreno del pasado viernes fue el punto de partida de un debate necesario sobre la historia política del socialismo en España. La intención es que esta obra sirva como herramienta para que una sociedad madura pueda analizar su trayectoria histórica con total libertad y rigor documental.

Temas
Te puede interesar

Bruno Mars responde a quienes lo acusan de sugerir que Taylor Swift no tiene talento

Leonardo DiCaprio asiste por primera vez a los Óscar con Vittoria Ceretti

Michael B. Jordan visita famosa hamburguesería para celebrar triunfo en los Óscar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Recompensa por líderes iraníes. 
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

Te puede interesar

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Por ILIANA LAVASTIDA
El presidente Donald J. Trump junto a su jefa de gabinete, Susie Wiles.
CASA BLANCA

Jefa de gabinete de Trump diagnosticada con cáncer de mama

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CONGRESO ESTATAL

Florida anuncia sesión especial en abril para aprobar el presupuesto estatal