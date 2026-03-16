Más de 500 personas asisten al estreno de "Los crímenes del Partido Socialista" en Madrid

MIAMI.- El viernes 13 de marzo, Madrid se convirtió en el epicentro del debate historiográfico con el estreno del documental Los crímenes del Partido Socialista. La presentación, que congregó a más de 500 personas, destacó por su cuidada puesta en escena y por la carga política que rodea a una obra centrada en episodios deliberadamente omitidos de la narrativa oficial.

En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, Jesús Ángel Rojo, director y guionista del proyecto, aseguró que la respuesta de los asistentes fue una muestra de la necesidad social de confrontar el pasado sin filtros, pues consideran que existe una audiencia ávida de relatos que no oculten partes de la realidad.

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"Con el aforo completo y una puesta en escena muy cuidada, la acogida del público madrileño fue extraordinaria y profundamente emocionante", explicó.

La cita atrajo no solo a residentes de la capital, sino a espectadores de diversos puntos de España y de países como Argentina, México y Mónaco. "Demuestra el interés que ha despertado el proyecto. La sala estaba completamente llena y, al finalizar la proyección, el público respondió con una larga ovación".

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Pluralidad y rigor

El evento destacó por la diversidad de sus asistentes, reuniendo a concejales del Ayuntamiento de Madrid, figuras del sector empresarial y representantes de la sociedad civil.

Entre el público, también se encontraron figuras históricas del socialismo que han manifestado su disconformidad con el rumbo actual de su formación.

Rojo subrayó que el éxito de la pieza reside en un trabajo técnico de alta precisión, donde la narrativa se ve potenciada por la colaboración de profesionales de primer nivel.

"Hemos contado con uno de los actores de doblaje más reconocidos de Discovery Channel, cuya voz aporta una gran fuerza narrativa y una enorme claridad a la hora de conducir al espectador a través del relato histórico", destacó.

Esta elección, sumada a una banda sonora diseñada para construir atmósferas emocionales y una producción ejecutiva que coordinó con rigor a investigadores y técnicos, ha permitido que el largometraje se perciba como una obra sólida y profesional, capaz de sostener un discurso complejo sin perder el ritmo cinematográfico.

Proyección internacional

Tras el impacto del estreno en la capital española, el recorrido de Los crímenes del Partido Socialista apenas comienza.

El documental ya ha sido seleccionado para competir en el XIV Festival Internacional de Cine y Arquitectura de España, lo que marca el inicio de una ruta por distintos certámenes audiovisuales.

Los planes de expansión son ambiciosos, señala Rojo, y contemplan tanto el salto a las salas de cine comerciales como el desembarco en plataformas de streaming, con un interés particular en el mercado hispanoamericano.

"En estos momentos estamos trabajando en la versión subtitulada en inglés para facilitar su proyección en distintos países de Europa y América", confirmó el cineasta, asegurando que el objetivo final es fomentar un espacio de reflexión libre de censura.

Para el director, el estreno del pasado viernes fue el punto de partida de un debate necesario sobre la historia política del socialismo en España. La intención es que esta obra sirva como herramienta para que una sociedad madura pueda analizar su trayectoria histórica con total libertad y rigor documental.