Más allá de París: nuevos vuelos a Francia desde Estados Unidos

MIAMI- Francia está a punto de ser más accesible desde Estados Unidos, pero el aspecto más interesante de esta expansión es el destino. Si bien París continúa como la principal puerta de entrada internacional, una serie de nuevos vuelos sin escalas programados para 2027 permitirá un acceso más directo a otras zonas de Francia, desde la costa mediterránea y la Provenza hasta el suroeste y la Costa Azul.

A partir de la primavera de 2027, nuevos servicios desde Nueva York, Washington, D.C., Denver y Seattle conectarán directamente con París, Marsella, Niza y Tolosa. American Airlines también restablecerá su servicio directo entre Charlotte y París.

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Estas nuevas rutas se suman a las conexiones consolidadas desde las principales áreas metropolitanas de EE. UU., incluidas Nueva York, Washington, D.C., Miami y Los Ángeles, lo que refuerza los enlaces aéreos entre ambos países.

La importancia trasciende la comodidad de evitar una escala. Los vuelos directos a Marsella, Niza y Tolosa facilitan la creación de itinerarios diseñados en torno a regiones que ofrecen una experiencia muy distinta a la de la capital francesa.

Ruta directa a la Provenza

Una de las incorporaciones más destacadas será la nueva conexión entre Newark y Marsella, que proporcionará un acceso directo desde Estados Unidos a la costa mediterránea francesa y a la Provenza.

A partir de junio de 2027, United Airlines operará un servicio diario sin escalas desde Newark a bordo de su nuevo avión Airbus A321XLR.

Para quienes están interesados en el sur de Francia, esta ruta ofrece un punto de partida diferente a la llegada tradicional a París. Marsella y el litoral mediterráneo estarán conectados a Newark/Nueva York de manera directa, al igual que los paisajes, pueblos, viñedos y el patrimonio cultural de la Provenza.

En lugar de hacer conexión en París o en otra ciudad europea, podremos hacer un viaje por Francia en el sur y organizar un itinerario centrado en el Mediterráneo y la Provenza.

Costa Azul

La Costa Azul también sumará una nueva conexión sin escalas desde Estados Unidos.

A partir del 6 de mayo, American Airlines comienza a volar entre Nueva York-JFK y Niza, utilizando un Airbus A321XLR.

Niza representa un punto de entrada natural a la Costa Azul, con Cannes, Antibes y otros destinos mediterráneos a poca distancia. Este nuevo vuelo añade otra opción para llegar a una de las regiones costeras más conocidas de Francia sin tener que pasar primero por París.

Washington, D.C., rumbo a Tolosa

El suroeste de Francia también contará con una nueva conexión, ya que Tolosa se prepara para recibir un servicio directo desde Washington, D.C.

United Airlines comenzará a operar un servicio diario desde el Aeropuerto Internacional de Washington-Dulles en abril de 2027, vinculando la capital estadounidense directamente con Tolosa y la región de Occitania.

Conocida como la Ville Rose por su distintiva arquitectura de tonos rosados, Tolosa combina siglos de historia con una dinámica proyección culinaria y cultural. La ciudad es también la puerta de entrada a una región más amplia del suroeste francés, donde sus ciudades, paisajes y atractivos culturales ofrecen una alternativa a otros destinos más conocidos del país.

Con la incorporación de Marsella y Tolosa, United se convertirá en la única aerolínea estadounidense en ofrecer servicio directo a ambas ciudades francesas, ampliando su red en el país más allá de las puertas de entrada internacionales tradicionales.

Más formas de llegar a París

Por supuesto, París no ha quedado fuera de esta expansión.

United Airlines lanzará un servicio diario sin escalas entre Denver y París en mayo de 2027, creando una nueva conexión directa entre la región de las Montañas Rocosas y la capital francesa.

Desde el Pacífico Noroeste, Alaska Airlines inaugurará su primer servicio a Francia con una ruta directa entre Seattle y París a partir de la primavera de 2027. Este servicio de temporada operará cinco veces por semana hasta el otoño, brindando otra opción directa para volar a Francia.

Por su parte, American Airlines reanudará el servicio sin escalas entre Charlotte y París el 4 de marzo. Esta ruta restituye una conexión entre el sureste de Estados Unidos y la capital francesa justo al inicio de la temporada de primavera.

En conjunto, los nuevos servicios y restablecidos amplían el alcance geográfico de los vuelos directos a Francia, ofreciendo a de Estados Unidos más opciones a la hora de planificar su viaje.

Experiencia francesa diferente

La expansión también se extiende al segmento de alto nivel del mercado.

Air France introducirá su nueva cabina La Première en los vuelos diarios entre el Aeropuerto Internacional de San Francisco y París-Charles de Gaulle. Esta medida lleva la experiencia de viaje más exclusiva de la aerolínea a la ciudad californiana, con un tránsito privado por el aeropuerto, servicio personalizado y gastronomía francesa como parte de la oferta.

Esta expansión generalizada coincide con un momento en que Francia continúa atrayendo a un gran número de visitantes estadounidenses.

“Francia recibió a cinco millones de viajeros estadounidenses en 2025, y la temporada de otoño de 2026 ya refleja un aumento del 9,7 %, lo que nos da sólidas razones para ser optimistas respecto a 2027”, afirmó Adam Oubuih, director ejecutivo de Atout France, la Agencia de Desarrollo Turístico de Francia.

“Este nivel de inversión por parte de múltiples aerolíneas es un fiel reflejo de la continua demanda de viajes a Francia desde Estados Unidos. Lo que resulta particularmente significativo es que este crecimiento no se limita a París. Las nuevas conexiones directas con Marsella, Tolosa y Niza están abriendo más regiones de Francia directamente a los viajeros estadounidenses y creando nuevas oportunidades para descubrir la diversidad de nuestros destinos”, añadió.

Ese puede ser en última instancia el avance más relevante. Francia ya no es simplemente un destino al que se llega a través de París. Con más opciones de vuelos sin escalas hacia diferentes puntos del país, el viaje en sí puede comenzar más cerca de la región que se desea explorar.

Ciudades de EE. UU. con vuelos directos a Francia

Hoy en día, las ciudades estadounidenses que ofrecen vuelos sin escalas a Francia incluyen: