domingo 13  de  septiembre 2026
MOTORES

¡Debut con críticas! Pilotos de la Fórmula 1 abogan por una modificación del trazado de Madring

El circuito, que se presentó por primera vez este año en el calendario de la Fórmula 1, ofrece muy poco espacio para los adelantamientos y limita el espectáculo

El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, compite en el Gran Premio de España, en el circuito de Madring, el 13 de septiembre de 2026.

El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, compite en el Gran Premio de España, en el circuito de Madring, el 13 de septiembre de 2026.

OSCAR DEL POZO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- Tras unas animadas sesiones de clasificación, el GP de España de Fórmula 1 fue bastante aburrido este domingo en el nuevo circuito de Madring, por lo que los pilotos pidieron una modificación del trazado de cara al año que viene para favorecer los adelantamientos.

"Yo también casi me quedo dormido", bromeó el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) cuando un periodista le dijo en tono jocoso que varios colegas se habían quedado dormidos durante el Gran Premio.

Lee además
El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), se prepara antes de una sesión de entrenamientos previos al Gran Premio de China de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái, el 13 de marzo de 2026.
Fórmula 1

Verstappen cuestiona los autos de F1 de 2026: “Son insensibles a las órdenes del piloto
El piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso, asiste a una rueda de prensa en el circuito de Madring el 10 de septiembre de 2026 en Madrid, antes del Gran Premio de España de Fórmula 1.
Fórmula 1

Ben Sulayem recomienda a Fernando Alonso retirarse de la F1 después de volver a ganar

El flamante Madring de la capital española dio lugar, en efecto, a una carrera soporífera, cuyo único sobresalto fue un coche de seguridad virtual (VSC) que sorprendió al británico Lando Norris (McLaren), entonces en cabeza, y le facilitó la victoria al italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El circuito, que se presentó por primera vez este año en el calendario de la F1, ofrece muy poco espacio para los adelantamientos y, en consecuencia, limita el espectáculo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por FORMULA 1® (@f1)

"Si intentas adelantar, hay un 80% de posibilidades de entrar en contacto con tu rival, así que eso no anima a intentar nada. Creo que hay que modificar algunas curvas para ofrecer más posibilidades de adelantamientos", consideró el italiano Antonelli.

Una opinión que comparte el británico Oliver Bearman (Haas): "Es divertido pilotar en este circuito a una vuelta, pero no es un trazado para pelear en una carrera".

El francés Pierre Gasly (Alpine), por su parte, abogó por modificar la chicane en la curva 5, al igual que el tailandés Alex Albon (Williams).

"Sólo harían falta dos o tres cambios para arreglar el problema, porque no es un mal circuito, es agradable pilotar aquí, pero como hemos visto, en carrera es bastante aburrido", concluyó.

Norris se mostró más crítico: "No es un gran trazado. Está bien para la clasificación, pero deberían eliminar las curvas 18 y 19, que son inútiles, para tener una recta más larga que daría posibilidades de adelantar y disfrutar más de la carrera".

Un éxito en asistencia

El Gran Premio fue, en cambio, un éxito de público, con la presencia de 353.000 espectadores a lo largo del fin de semana, entre ellos numerosas celebridades como muchos futbolistas, el extenista Rafael Nadal o el actor Patrick Dempsey.

Y el rey Felipe VI de España también asistió a la carrera antes de entregar el trofeo de ganador a Antonelli.

Los promotores de Madring, circuito semiurbano que serpentea alrededor de Ifema, el recinto ferial de la capital española, y se sitúa cerca del centro de entrenamiento del Real Madrid y del aeropuerto madrileño, han firmado un contrato de 10 años con la F1, asegurándose un lugar en el calendario hasta 2035.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kimi Antonelli espera la gran confirmación en el nuevo circuito de Madrid

Lando Norris se queda con la primera "pole" en el Gran Premio de Madrid

Kimi Antonelli se alza con el triunfo en el novedoso circuito de Madrid

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actriz y cantante Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película Joker: Folie à deux, presentada en competición durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. 
CELEBRIDADES

Aseguran que Lady Gaga y Michael Polanski están felices con la llegada del bebé

El piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin, compite en el Gran Premio de España, en el circuito de Madring, el 13 de septiembre de 2026.
MOTORES

¡Debut con críticas! Pilotos de la Fórmula 1 abogan por una modificación del trazado de Madring

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.
CINE

Pedro Almodóvar vuelve al TIFF con "Amarga Navidad"

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson. video
EEUU

Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Hasta las cábalas de la charada en Cuba apuntan a rumores de muerte

Te puede interesar

Funeraria donde velan el cuerpo de Arturo Acosta Fajardo.
DUELO

Despiden en Miami a dos víctimas del accidente del avión de Amazon

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson. video
EEUU

Líder del Congreso respalda promesa de Trump de entregar $5.000 a los votantes

Enrique Ric Prado fue miembro fundador de la primera unidad de la CIA dedicada específicamente a la amenaza de Osama bin Laden. video
DECLARACIONES

Exoficial de la CIA confirma: administración Clinton ignoró advertencias sobre Bin Laden antes del 9/11

Pleno de la Comisión de Miami-Dade.
FLORIDA

Miami-Dade aprueba primera fase de presupuesto de $14.200 millones

Imagen referencial. 
REPORTAJE

Hasta las cábalas de la charada en Cuba apuntan a rumores de muerte