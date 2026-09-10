Francia rompe con Infantino y no apoyará su candidatura a la presidencia de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante una ceremonia en Seúl, el 29 de octubre de 2024.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que no respaldará la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA, al considerar que se ha quebrado la confianza en su gestión.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió este jueves no apoyar la candidatura de Gianni Infantino a un nuevo mandato como presidente de la FIFA, en una decisión que aumenta la presión sobre el dirigente ítalo-suizo de cara a las elecciones del 18 de marzo de 2027.

Fútbol Infantino desafía la crisis de apoyos y confirma que buscará seguir al frente de la FIFA

La postura fue adoptada por el comité ejecutivo de la FFF, reunido en París. Su presidente, Philippe Diallo, explicó que la federación considera que se ha deteriorado la relación con el máximo dirigente del fútbol mundial.

"Se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA", afirmó Diallo, quien agregó que la forma en que Infantino concibe la gestión del fútbol mundial "ya no nos corresponde".

El dirigente francés aseguró además que la decisión responde "al interés general del fútbol".

Francia se suma al rechazo europeo

Con su decisión, Francia se suma a otras federaciones europeas que tampoco han expresado su respaldo a Infantino, entre ellas Italia, Bélgica, Suecia y Escocia.

La posición de la FFF representa un golpe significativo para el presidente de la FIFA, quien confirmó el pasado domingo que buscará permanecer en el cargo por un nuevo periodo.

Infantino, al frente de la FIFA desde 2016, atraviesa desde hace semanas una crisis de credibilidad relacionada con un proyecto para crear una sociedad comercial que permitiera la entrada de inversores privados y que habría albergado los ingresos derivados de la Copa del Mundo.

El plan, que contemplaba una participación privada de hasta el 20%, fue elaborado sin la consulta que reclamaban algunas federaciones y generó fuertes críticas en distintos sectores del fútbol internacional.

Ante la presión, Infantino terminó retirando la propuesta, aunque la decisión no logró cerrar la polémica en torno a su modelo de gobierno.

La FFF buscará a quién apoyar

Diallo defendió la decisión francesa apelando a la importancia histórica y deportiva del país dentro del fútbol mundial.

"Francia es un país fundador de la FIFA", recordó, antes de señalar que también existe una "legitimidad deportiva", debido a que la selección francesa se ha mantenido durante una década entre las tres primeras del ranking FIFA.

Infantino es, por ahora, el único candidato declarado para las elecciones de marzo de 2027. Pese a los llamamientos a su dimisión y al creciente cuestionamiento de varias federaciones y confederaciones, mantiene su intención de continuar al frente del organismo.

Tras anunciar que no respaldará al actual presidente, la FFF decidió abrir un proceso de "consultas" para determinar a qué candidato apoyará en las elecciones.

La decisión deberá definir ahora si Francia respaldará a un eventual rival de Infantino o si buscará promover una candidatura alternativa para la presidencia de la FIFA.