domingo 13  de  septiembre 2026
CINE

Pedro Almodóvar vuelve al TIFF con "Amarga Navidad"

Almodóvar mantiene una larga relación con el TIFF, festival que ha presentado numerosas películas del realizador manchego a lo largo de décadas

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

El director de cine Pedro Almodóvar posa en el Festival de Cine de Venecia.

AFP/ Alberto Pizzoli

TORONTO.- La cinematografía de Pedro Almodóvar regresa este domingo al Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) con Amarga Navidad, una reflexión sobre el duelo, la creación cinematográfica y los límites entre la experiencia personal y la ficción.

Tras competir por la Palma de Oro en Cannes, el nuevo largometraje del cineasta español llega en la noche del domingo a Toronto como estreno norteamericano dentro del programa Special Presentations del TIFF.

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Bárbara Lennie interpreta a Elsa, una directora de publicidad cuya madre muere durante el largo periodo festivo de diciembre de 2004.

Elsa intenta afrontar la pérdida refugiándose en el trabajo hasta que una crisis de ansiedad y una fuerte migraña la obligan a tomarse un descanso imprevisto y abandonar temporalmente Madrid.

Paralelamente, Leonardo Sbaraglia encarna a Raúl, un guionista y director que, años después, intenta superar un periodo de sequía creativa recurriendo a la autoficción.

Ambas historias establecen un juego entre realidad y representación que permite a Almodóvar plantear hasta qué punto las experiencias propias y ajenas pueden convertirse legítimamente en material artístico.

El reparto incluye además a Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Patrick Criado, Milena Smit y Quim Gutiérrez.

Almodóvar mantiene una larga relación con el TIFF, festival que ha presentado numerosas películas del realizador manchego a lo largo de décadas y que en 2023 le concedió el TIFF Tribute Award in Impact Media.

'Amarga Navidad' recupera varios elementos recurrentes de su cine: personajes vinculados al mundo de la creación, relaciones sentimentales complejas, duelo, memoria y mujeres obligadas a reinventarse.

Pero introduce también una reflexión especialmente explícita sobre la autoficción: el proceso mediante el cual un creador utiliza experiencias personales, propias o de quienes le rodean, para construir sus historias.

FUENTE: Con información de EFE

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