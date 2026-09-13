domingo 13  de  septiembre 2026
GASTRONOMÍA

Conozca el corazón y el alma de la cocina armenia

A menudo pasada por alto, Armenia combina una historia milenaria con tradiciones culinarias arraigadas y una generosa cultura de hospitalidad

Degustación,&nbsp;Van Ardi Winery, Armenia.

Degustación, Van Ardi Winery, Armenia.

Dolmas, restaurante Sheram by Mariam, Armenia.

Dolmas, restaurante Sheram by Mariam, Armenia.

Cerveza armenia, Armenia.

Cerveza armenia, Armenia.

Frutas, jugos, zumos, Armenia.

Frutas, jugos, zumos, Armenia.

Shawarma y tan, Gagoyi Mot, calle Tpagrichneri, Ereván, Armenia.

Shawarma y tan, Gagoyi Mot, calle Tpagrichneri, Ereván, Armenia.

Rollitos de berenjena rellenos, Armenia.

Rollitos de berenjena rellenos, Armenia.

Granadas, Armenia.

Granadas, Armenia.

Trucha sobre riisotto, restaurante Abovyan 12 , Erevean. Armenia

Trucha sobre riisotto, restaurante Abovyan 12 , Erevean. Armenia

Barbeque, restaurante 7 QAR, Garni, Armenia.

Barbeque, restaurante 7 QAR, Garni, Armenia.

Degustación,&nbsp;Van Ardi Winery, Armenia.

Degustación, Van Ardi Winery, Armenia.

Rollitos de berenjena rellenos, Armenia.

Rollitos de berenjena rellenos, Armenia.

Armenia
Armenia
Armenia
Armenia
restaurante 7 QAR, Garni, Armenia.

restaurante 7 QAR, Garni, Armenia.

Frutas secas, Armenia.

Frutas secas, Armenia.

Desayuno, Ani Grand Hotel Yerevan, Armenia.

Desayuno, Ani Grand Hotel Yerevan, Armenia.

Degustación, Erevan, Armenia.

Degustación, Erevan, Armenia.

Pan lavash, Armenia.

Pan lavash, Armenia.

Pastel tipo pizza, carne, Armenia.

Pastel tipo pizza, carne, Armenia.

Degustación, Armenia.

Degustación, Armenia.

Kibbeh, Armenia.

Kibbeh, Armenia.

Tan, rica bebida tan, Armenia.

Tan, rica bebida tan, Armenia.

Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

Situada en el Cáucaso Sur, en la encrucijada entre Europa Oriental y Asia Occidental, Armenia ofrece una extraordinaria gastronomía profundamente arraigada en antiguas tradiciones agrícolas, ingredientes de montaña y siglos de interacción con las culturas de los países vecinos.

Su cocina incluye carnes a la parrilla, como pollo, cerdo y cordero, además de trucha de agua dulce, hierbas frescas, pan lavash horneado en hornos de barro enterrados en el suelo y sustanciosos guisos.

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Khorovats: la barbacoa armenia

El khorovats es la barbacoa armenia y, quizás, el plato más estrechamente asociado con las celebraciones del país. El cerdo, cordero o res se asa sobre carbón, generalmente acompañado de cebollas, tomates, pimientos y hierbas frescas. Más que una comida, es un ritual social en el que la propia preparación se convierte en parte de la reunión.

Dolma: hojas y vegetales rellenos

Las hojas de parra, el repollo u otros vegetales se rellenan con carne sazonada y arroz, aunque las versiones sin carne también son populares. El dolma armenio presenta numerosas variaciones regionales y familiares.

Lavash: el pan que ocupa un lugar central en la mesa

El lavash, delgado y suave, se hornea tradicionalmente adherido a las paredes de un tonir, un horno de barro enterrado en el suelo. Se utiliza para envolver alimentos, acompañar las comidas y compartir en la mesa. Su elaboración y significado forman parte del patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO.

Harissa: un plato de profundas raíces

El trigo y la carne se cocinan lentamente hasta adquirir una consistencia espesa, casi cremosa. Tradicionalmente preparado para ocasiones especiales, el harissa refleja la importancia del trigo y los cereales en el patrimonio culinario de Armenia.

Tan: una bebida refrescante

Elaborado principalmente con yogur, agua y sal, el tan se prepara diluyendo el yogur con agua hasta obtener una bebida ligera y refrescante, de sabor ligeramente ácido y salado. Suele servirse frío y es un buen ejemplo de cómo la cocina armenia aprovecha ingredientes sencillos y disponibles localmente.

Frutas, dulces

La tradición armenia de las frutas secas y los dulces refleja la abundancia de sus huertos y viñedos, así como el conocimiento práctico de conservar las cosechas. Albaricoques, uvas, ciruelas, higos y otras frutas se secan o se transforman en conservas, mientras que las nueces y el jugo de uva se convierten en sujukh, un distintivo dulce tradicional. Los pasteles, como el gata, completan la mesa, donde las frutas secas, las nueces y los dulces suelen compartirse con café o té, como parte de la arraigada cultura de hospitalidad del país.

Experiencias

Tuvimos la oportunidad de aprender a preparar dolma en el restaurante Sheram by Mariam, una joya familiar muy bien valorada, ubicada en Areni, un pueblo de la provincia armenia de Vayots Dzor.

En Garni, el restaurante 7 QAR es reconocido por sus vistas panorámicas del desfiladero de Garni y del antiguo Templo de Garni. Se especializa en cocina tradicional armenia, ingredientes frescos y comidas al aire libre en un entorno privilegiado. Allí se puede observar y aprender cómo se prepara el tradicional pan lavash, conocido por su textura suave y flexible y su versatilidad en la cocina.

De regreso en Ereván, recomendamos especialmente los restaurantes Abovyan 12 y Zepyur, donde se puede disfrutar de la cocina tradicional armenia con un toque moderno.

En la calle Tpagrichneri de Ereván, Gagoyi Mot es un pequeño quiosco de comida donde los platos tradicionales se sirven a través de una ventana. Este sencillo establecimiento ofrece una comida de sabores extraordinarios a precios muy económicos. Pide el shawarma casero y el tan, la refrescante bebida a base de yogur. Les gustará.

Vino

En Armenia, el vino está estrechamente ligado al patrimonio culinario del país. Con una tradición vitivinícola que se remonta a miles de años, esta bebida alcohólica acompaña la mesa compartida de la misma manera que el lavash, las hierbas y las carnes a la parrilla. Las variedades de uva autóctonas, como la Areni, han dado a Armenia una identidad vitivinícola propia, mientras que la tradición de brindar por los invitados y las ocasiones importantes reafirma el papel del vino en la hospitalidad armenia.

“Para el khorovats, recomiendo los vinos tintos, particularmente los elaborados con la variedad de uva autóctona Areni, que combinan naturalmente con el cordero a la parrilla y otras carnes”, explicó el chef ejecutivo de Abovyan 12, Erik Hayrapetyan.

En el restaurante Yerevans, especializado en parrillas locales, kebabs y cortes de carne, disfrutamos de un extraordinario vino tinto seco Vosken que acompañó un magnífico harissa y un plato de carne.

La cocina armenia reúne sabores milenarios, vinos autóctonos, frutas secas y dulces tradicionales que reflejan la fertilidad de la tierra, la permanencia de sus tradiciones culinarias y su generosa cultura de hospitalidad.

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