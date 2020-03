Max Brooks compara su "Guerra Mundial Z" con el coronavirus

"Lo que está ocurriendo ahora no es tanto una cuestión de predicción, sino una historia que se repite", explicó Max Brooks en una entrevista con SyFy Wire. "No me propuse predecir nada cuando escribí Guerra Mundial Z. Sólo estaba dibujando sobre la historia. Mi investigación de plagas pasadas dictaminó cómo se propagaría mi virus zombie ficticio".

"Desafortunadamente, como estudiante de historia, he aprendido que ésta tiende a repetirse. Así que aquí estamos nuevamente", añadió acerca de su investigación sobre plagas y las similitudes que presentan el contagio real de coronavirus y el virus zombie de su novela.

Desde la Peste Negra a la gripe española, pasando por la epidemia de SARS de principios e los 2000, la humanidad se ha enfrentado a muchas epidemias y plagas, pero ninguna tan real y contagiosa como la del COVID-19. Muchos grandes autores como Robert Kirkman o George A. Romero exploraron historias en las que la humanidad se enfrentaban a un virus incontrolable, analizando cómo reaccionaría la sociedad ante la pandemia y demostrando que no estamos preparados para algo así.

Max Brooks también explica en la entrevista que está "triste" porque haya tantas similitudes entre Guerra Mundial Z y la vida real, y que autores como Romero idearon la "fórmula del zombie moderno" como una alegoría de cómo las pandemias pueden ser controladas. Por desgracia esto es la vida real, y pese a las medidas de aislamiento de los gobiernos y las recomendaciones de los médicos, nadie sabe a ciencia cierta cuándo logrará controlarse la pandemia de COVID-19 y cuándo todo volverá a la normalidad.