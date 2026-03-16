lunes 16  de  marzo 2026
MÚSICA

Cantautor Astor Torres estrena "Decidido"

La composición reúne a Astor Torres junto a Jesús Gascón Santana y José Miguel Reche Mota, en un trabajo que prioriza la emoción sobre el exceso sonoro

El intérprete Astor Torres.&nbsp;

El intérprete Astor Torres. 

Cortesía/MNager
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El cantautor latino Astor Torres estrena Decidido, un sencillo que se instala en el territorio de la balada pop contemporánea para hablar de un momento específico del amor: ese punto en el que, después de la desconfianza o el desgaste emocional, alguien aparece y cambia la perspectiva por completo.

Lejos de plantear el amor desde el drama o la nostalgia, la canción se construye desde la certeza. La letra gira en torno a la idea de elegir a otra persona con intención, sin prisa pero sin reservas, cuando el corazón ya tomó una decisión. En ese sentido, Decidido funciona como una declaración directa, íntima y sin artificios, apoyada por una interpretación cercana que refuerza la línea artística que Torres viene consolidando en su propuesta.

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“Decidido nace de ese momento en el que uno deja de protegerse tanto y se permite sentir sin cálculo. Quería escribir una canción sobre cuando el amor ya no es una posibilidad, sino una certeza”, comenta Astor Torres en un comunicado de prensa.

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Producción

Musicalmente, el tema se mueve entre la balada romántica y el pop latino, con una producción cálida y de atmósfera cinematográfica a cargo de Carlos Cartaya, quien también estuvo al frente de la grabación y masterización en La Cueva Studios de La Habana. La composición reúne a Astor Torres junto a Jesús Gascón Santana y José Miguel Reche Mota, en un trabajo que prioriza la emoción sobre el exceso sonoro.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial dirigido por Henry García y filmado en la capital cubana, cuya narrativa visual apuesta por una estética romántica y contenida, en sintonía con el tono íntimo de la canción.

“Me interesaba contar el amor desde la calma, no desde el drama. Esta canción habla de elegir a alguien con intención, cuando el miedo deja de ser el protagonista”, agrega Astor Torres.

Con este estreno, Torres reafirma su identidad dentro de la balada romántica contemporánea: una propuesta centrada en la honestidad emocional, las historias personales y la conexión directa con el oyente. Decidido no plantea el amor como ideal abstracto, sino como una elección consciente que llega cuando el miedo deja de tener peso.

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