Cantautor Astor Torres estrena "Decidido"

MIAMI.- El cantautor latino Astor Torres estrena Decidido, un sencillo que se instala en el territorio de la balada pop contemporánea para hablar de un momento específico del amor: ese punto en el que, después de la desconfianza o el desgaste emocional, alguien aparece y cambia la perspectiva por completo.

Lejos de plantear el amor desde el drama o la nostalgia, la canción se construye desde la certeza. La letra gira en torno a la idea de elegir a otra persona con intención, sin prisa pero sin reservas, cuando el corazón ya tomó una decisión. En ese sentido, Decidido funciona como una declaración directa, íntima y sin artificios, apoyada por una interpretación cercana que refuerza la línea artística que Torres viene consolidando en su propuesta.

“Decidido nace de ese momento en el que uno deja de protegerse tanto y se permite sentir sin cálculo. Quería escribir una canción sobre cuando el amor ya no es una posibilidad, sino una certeza”, comenta Astor Torres en un comunicado de prensa.

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Producción

Musicalmente, el tema se mueve entre la balada romántica y el pop latino, con una producción cálida y de atmósfera cinematográfica a cargo de Carlos Cartaya, quien también estuvo al frente de la grabación y masterización en La Cueva Studios de La Habana. La composición reúne a Astor Torres junto a Jesús Gascón Santana y José Miguel Reche Mota, en un trabajo que prioriza la emoción sobre el exceso sonoro.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip oficial dirigido por Henry García y filmado en la capital cubana, cuya narrativa visual apuesta por una estética romántica y contenida, en sintonía con el tono íntimo de la canción.

“Me interesaba contar el amor desde la calma, no desde el drama. Esta canción habla de elegir a alguien con intención, cuando el miedo deja de ser el protagonista”, agrega Astor Torres.

Con este estreno, Torres reafirma su identidad dentro de la balada romántica contemporánea: una propuesta centrada en la honestidad emocional, las historias personales y la conexión directa con el oyente. Decidido no plantea el amor como ideal abstracto, sino como una elección consciente que llega cuando el miedo deja de tener peso.