Meghan Markle ofrece vistazo a vida familiar con Principe Harry

El último newsletter de la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever, dio detalles de cómo la duquesa, su marido el príncipe Harry y sus dos hijos se preparan para el Día de Acción de Gracias

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

AFP/Etienne Laurent

AFP/Etienne Laurent
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle comparte cómo se prepara para el Día de Acción de Gracias. La duquesa de Sussex dio a conocer recientemente su nuevo producto As Ever, revelando cómo toda su familia colabora para recolectar las hierbas necesarias para el banquete festivo en el jardín de su casa en Montecito, California.

"En cuanto a las hierbas favoritas de nuestra fundadora, el delicado sabor herbáceo de la salvia ocupa un lugar destacado. ¿Por qué? se preguntarán. Bueno, esas fotos que han visto este año en nuestro Instagram de Meghan caminando entre lo que parece lavanda, con su precioso tono púrpura, en realidad muestran la belleza de la salvia en flor (Dato curioso: la variedad se llama Santa Bárbara), se lee en el último newsletter de la empresa de estilo de vida de Meghan.

El boletín también describe cómo el príncipe Archie, de 6 años, la princesa Lilibet, de 4, el príncipe Harry, e incluso los dos perros de la familia se unen a la diversión.

"Esos paseos, con Archie y Lili corriendo detrás, su esposo revisando las abejas, Pula persiguiendo la pelota mientras Mia intentaba seguirle el ritmo... esos eran los momentos bañados por el sol que convertían un paseo cotidiano en algo un poco más mágico. Y esa salvia, ese color púrpura, ese aroma en el jardín, siempre estaba presente", destacan.

Fiestas en familia

Meghan ha dicho anteriormente que el Día de Acción de Gracias en Montecito es bastante tranquilo.

"Estar cerca de mi madre es genial", le contó a Marie Claire en noviembre de 2024, y añadió que su madre, Doria Ragland, que vive cerca, siempre se une a ellos para la festividad.

También lo hacen amigos famosos. Meghan le contó a Marie Claire sobre su política de puertas abiertas en estas fiestas, diciendo. "Creo que siempre te aseguras de que haya sitio en la mesa para tus amigos que no tienen familia, lo cual es fundamental".

Sin importar la lista de invitados, la prioridad de Meghan es crear momentos mágicos para Archie y Lilibet. Comentó que las fiestas han mejorado con cada año que sus hijos han crecido.

“Al principio, creo que como madre con hijos, simplemente disfrutas de tenerlos ahí, pero aún no entienden todo lo que está pasando. Ahora estamos en una edad en la que me muero de ganas de verlo a través de sus ojos cada año”, explicó.

