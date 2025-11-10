lunes 10  de  noviembre 2025
Príncipe Harry y Meghan Markle asisten a gala de Baby2Baby

Fiel a las tradiciones de la corona británica, el príncipe lució un esmoquin negro con pajarita y agregó una amapola roja en la solapa, un símbolo por el Día del Recuerdo

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El príncipe Harry y Meghan Markle asistieron a la gala anual de Baby2Baby, evento benéfico que reúne a la crema y nata de Hollywood y filántropos en Los Ángeles. La cita logró recaudar en esta edición más de 18 millones de dólares, los cuales serán destinados para apoyar a niños y familias en situación vulnerable.

Los duques de Sussex han expuesto en diversas oportunidades su compromiso para ayudar a quienes lo necesiten, especialmente a niños. Es por ello que la asistencia a esta gala reafirma el interés del hijo del rey Carlos III y su esposa de respaldar programas que promuevan el bienestar y la equidad.

Desde que la pareja se mudó a Los Ángeles han sido activos en diversas actividades filantrópicas.

Fiel a las tradiciones de la corona británica, el hijo menor de Lady Di lució un esmoquin negro con pajarita y agregó una amapola roja en la solapa, dicha flor es un símbolo que usa la familia real británica en conmemoración del Día del Recuerdo en honor a los caídos de las Fuerzas Armadas británicas.

Por su parte, Meghan lució un estilismo sofisticado negro: una blusa manga larga y cuello tortuga con una falda cruzada que dejaba ver una de sus piernas.

Este año, la organización honró a Serena Williams, amiga cercana de los duques de Sussex, con un sentido homenaje por su labor humanitaria y compromiso con las causas sociales.

Fin de semana especial

La gala de Baby2Baby no fue el único gran evento al que pareja asistió durante el fin de semana.

Los duques también fueron invitados a la celebración de los 70 años de la empresaria y socialité Kris Jenner, otra cita que reunió a las celebridades más importantes de Hollywood.

La matriarca de la familia Kardashian llevó a cabo una fiesta con temática de James Bond, organizada por Mindy Weiss, a la que asistieron una larga lista de celebridades de Hollywood.

La celebración tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, y entre los invitados se encontraban Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel y Mark Zuckerberg.

