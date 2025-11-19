miércoles 19  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Paris Jackson demanda de nuevo a responsables del patrimonio de Michael Jackson

En la demanda, Paris expresó su preocupación por las sumas de dinero que permanecen sin invertir por parte de los albaceas del patrimonio de su padre

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental. &nbsp; &nbsp;

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

 

 

AFP/Unique Nicole/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Paris Jackson ha presentado una nueva demanda en medio de la batalla legal por la herencia de su difunto padre, Michael Jackson, alegando en esta ocasión que los representantes del cantante han abusado de sus cargos para enriquecerse ilícitamente.

La joven de 27 años presentó una objeción ante un tribunal de Los Ángeles el martes 18 de noviembre, cuestionando la contabilidad de la herencia correspondiente al año 2021, que ella y sus hermanos recibieron recién en septiembre, con cuatro años de retraso.

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.    
CONTROVERSIA

Paris Jackson muestra la secuela que le dejó el consumo de drogas
La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.
CELEBRIDADES

Billy Bob Thornton revela por qué se divorció de Angelina Jolie

En la demanda, Paris expresó su preocupación por las sumas de dinero que permanecen sin invertir por parte de los coalbaceas John Branca y John McClain, y afirmó que considera que sus decisiones financieras no velan por los mejores intereses de la herencia.

Ella es beneficiaria de la herencia del intérprete de Thriller junto con sus hermanos Prince, de 28 años, y Bigi. 23.

“A Paris le preocupa cada vez más que la herencia se haya convertido en el vehículo para que John Branca se enriquezca y se engrandezca, en lugar de velar por los mejores intereses de los beneficiarios y preservar con firmeza el legado de su padre”, afirma la demanda.

Paris alega que solo en 2021, los albaceas se embolsaron más de 10 millones de dólares en compensación de la herencia, lo que representa más del doble de la cantidad distribuida a cualquier beneficiario de la asignación familiar, según la demanda.

Además, estima que la compensación total de los albaceas ascendió a 148,2 millones de dólares solo hasta finales de 2021, una cifra que eclipsa cualquier cantidad distribuida a Paris o a sus hermanos.

“Este es otro intento desacertado de los abogados de Paris Jackson por protegerse. Lo cierto es que perdieron su último caso contra el patrimonio y se les ordenó pagar los gastos legales del mismo. El patrimonio se ocupa adecuadamente de todos los beneficiarios. Este es un débil intento de cambiar la narrativa de su derrota”, afirmó a People una fuente cercana al patrimonio de Jackson.

Deudas

Al momento de su muerte en 2009, Michael Jackson tenía una deuda de más de 500 millones de dólares. Según documentos judiciales obtenidos por People en junio de 2024, el músico debía dinero a más de 65 acreedores al momento de su fallecimiento.

Antes de su deceso a los 50 años por un aparente paro cardíaco, el legendario intérprete de Thriller planeaba su regreso a los escenarios con una residencia en el O2 Arena de Londres hasta 2010.

Al mismo tiempo, según informes, acumulaba una deuda de 30 millones de dólares al año.

Tras su fallecimiento, la responsabilidad de la deuda pasó a sus herederos, con Paris y sus hermanos, Prince y Bigi, nombrados como beneficiarios.

