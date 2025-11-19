Daniel Radcliffe envía carta a actor que interpreta a Harry Potter en nueva serie

Daniel Radcliffe asiste a la 90ª edición anual de los premios Drama League en el Ziegfeld Ballroom el 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- En una entrevista para el programa matutino Good Morning America , Daniel Radcliffe reveló que le escribió una carta directamente a Dominic McLaughlin después de que el joven actor fuera elegido para interpretar a Harry Potter en la nueva serie de HBO .

Radcliffe quedó imortalizado en la cultura popular como Harry original en las ocho películas de Warner Bros. entre 2001 y 2011. McLaughlin asumirá el papel principal en la serie de HBO junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

“No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, explicó Radcliffe.

Añadió que Dominic respondió a su carta con una dulce nota de agradecimiento.

“Veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ‘¡Qué increíble que yo hiciera eso a esa edad!’ Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla”, expresó el actor.

Nuevo reparto

El joven reparto de la serie de HBO también incluye a Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

La BBC informó en julio que Warner Bros. Studios Leavesden, donde se produce la serie, construyó una escuela provisional para que los jóvenes actores pudieran continuar con sus estudios durante el rodaje, que durará casi una década, ya que cada temporada de la serie se basará en uno de los libros de la saga.

La serie de Harry Potter se estrenará en HBO y HBO Max en 2027.