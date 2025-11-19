miércoles 19  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Daniel Radcliffe envía carta a actor que interpreta a Harry Potter en nueva serie

Dominic McLaughlin asumirá el papel principal en la serie de HBO junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley

Daniel Radcliffe asiste a la 90ª edición anual de los premios Drama League en el Ziegfeld Ballroom el 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York.

Daniel Radcliffe asiste a la 90ª edición anual de los premios Drama League en el Ziegfeld Ballroom el 17 de mayo de 2024 en la ciudad de Nueva York.

AFP / Getty Images / Jason Mendez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En una entrevista para el programa matutino Good Morning America, Daniel Radcliffe reveló que le escribió una carta directamente a Dominic McLaughlin después de que el joven actor fuera elegido para interpretar a Harry Potter en la nueva serie de HBO.

Radcliffe quedó imortalizado en la cultura popular como Harry original en las ocho películas de Warner Bros. entre 2001 y 2011. McLaughlin asumirá el papel principal en la serie de HBO junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
JUSTICIA

Desvinculan a Christian Nodal en demanda por falsificación de documentos
Lucrecia ensaya en la Florida International University para el concierto Celia Sinfónica.
MÚSICA

"Celia Sinfónica", en la voz de Lucrecia y otros artistas, llega al Arsht Center de Miami

“No quiero ser una sombra en la vida de estos niños, pero solo quería escribirle para decirle: ‘Espero que lo pases genial, incluso mejor que yo; yo lo pasé de maravilla, pero espero que tú lo pases aún mejor’”, explicó Radcliffe.

Añadió que Dominic respondió a su carta con una dulce nota de agradecimiento.

“Veo estas fotos de él y los otros niños y me dan ganas de abrazarlos. Parecen tan pequeños. Los miro y pienso: ‘¡Qué increíble que yo hiciera eso a esa edad!’ Pero también es increíblemente tierno y espero que lo estén pasando de maravilla”, expresó el actor.

Embed

Nuevo reparto

El joven reparto de la serie de HBO también incluye a Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Longbottom) y Amos Kitson (Dudley Dursley), entre otros.

La BBC informó en julio que Warner Bros. Studios Leavesden, donde se produce la serie, construyó una escuela provisional para que los jóvenes actores pudieran continuar con sus estudios durante el rodaje, que durará casi una década, ya que cada temporada de la serie se basará en uno de los libros de la saga.

La serie de Harry Potter se estrenará en HBO y HBO Max en 2027.

Temas
Te puede interesar

Reino Unido activa ofensiva contra revendedores de entradas de conciertos

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Paris Jackson demanda de nuevo a responsables del patrimonio de Michael Jackson

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, durante una conferencia de prensa en el Capitolio y escoltado por congresistas republicanos.
EEUU

Congreso vota a favor de publicar archivos de investigación a Epstein, otra "cortina de humo" de los demócratas

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, respalda a Gelien Castillo y William Marrero al Concejo. 
NUEVO ÓRGANO LEGISLATIVO

Hialeah: Bryan Calvo anuncia respaldo a Gelien Pérez y William Marrero para el Concejo y llama a "unificar el gobierno"

Te puede interesar

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles

Por Daniel Castropé
Billete de dólar junto a monedas de la criptomoneda bitcoin
JUSTICIA

Cae el 'contador' de red cripto que blanqueó millones en lujos y autos en Miami

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

El exsecretario del Tesoro durante la administración demócrata de Bill Clinton, Larry Summers.
Escándalo

Exsecretario del Tesoro del gobierno de Bill Clinton se "retira" de la vida pública por caso Epstein

El alcalde electo de Hialeah, Bryan Calvo, felicitó a los concejales. 
NUEVO ALCALDE

Hialeah: Bryan Calvo enfrenta importantes retos desde el primer día de su gobierno