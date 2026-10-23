Mercados navideños de Alemania: legado cultural

Glühwein, vino caliente especiado, con un añadido de ron o brandy.

Diciembre está a la vuelta de la esquina y es hora de planificar un viaje en Navidad. De hecho, Alemania se transforma cada año en un escenario festivo con más de 2.500 mercados navideños, desde finales de noviembre hasta la víspera de Navidad, que atraen a millones de visitantes. Estas celebraciones al aire libre llenan de ambiente acogedor las pintorescas plazas, mientras el aire se impregna del aroma de las nueces tostadas, las salchichas a la parrilla y el vino caliente especiado.

Mucho antes de convertirse en atractivos turísticos internacionales, estos encuentros al aire libre cumplían una función esencial para la supervivencia durante el invierno. Sus orígenes se remontan a finales de la Edad Media, cuando se establecieron mercados temporales que permitían a los habitantes abastecerse de carne, textiles y otros productos indispensables para afrontar los meses de frío intenso.

La transformación de aquellos mercados invernales, concebidos principalmente para satisfacer necesidades básicas, en las celebraciones festivas actuales se produjo durante la Reforma protestante del siglo XVI. El reformador Martín Lutero promovió la figura del Christkind (Niño Jesús), representado como un mensajero angelical encargado de llevar los regalos. Este cambio religioso contribuyó a transformar los mercados en lugares donde adquirir juguetes, dulces y obsequios artesanales para las fiestas navideñas.

En la actualidad, el calendario de esta tradición sigue manteniéndose en gran parte del país. Los puestos hechos con madera abren habitualmente poco antes del primer domingo de Adviento y cierran sus puertas en Nochebuena.

Recorrer una plaza convertida en mercado navideño es también una aproximación a la historia de la gastronomía alemana, con recetas centenarias que conservan su protagonismo. El frío se combate con tazas humeantes de Glühwein, un vino caliente especiado, tinto o blanco, que muchos piden mit Schuss, es decir, con un añadido de ron o brandy.

El ambiente se impregna del aroma de las salchichas asadas al carbón. Entre las más conocidas figuran las pequeñas de Núremberg, condimentadas con mejorana y preparadas sobre grandes parrillas abiertas. Quienes buscan algo más contundente pueden seguir el olor hasta los puestos donde se elaboran los Reibekuchen, unas tortitas crujientes de papa rallada que se sirven recién hechas, acompañadas de compota de manzana.

Para quienes desean conocer la evolución de la repostería europea, los mercados ofrecen una muestra viva de antiguas recetas cargadas de especias. Los puestos exhiben los Lebkuchen, tradicionales panes de especias o galletas de jengibre, de textura consistente y sabor intenso, recubiertos de azúcar o chocolate negro.

También destacan los Stollen, panes navideños densos espolvoreados con azúcar glas, elaborados con frutas secas maceradas en ron y un generoso relleno de mazapán.

La combinación de sabores tradicionales, recetas transmitidas de generación en generación y costumbres centenarias convierte a los mercados navideños alemanes en un refugio acogedor durante los días más oscuros del invierno europeo.

Mercados navideños más famosos de Alemania

Dresde: Fundado en 1434, es considerado uno de los mercados navideños anuales más antiguos de Alemania. Es conocido por su gran pirámide navideña de madera.

Núremberg: Reconocido internacionalmente por preservar estrictas normas tradicionales y por su espectacular ceremonia inaugural.

Colonia: Se celebra frente a la imponente catedral de Colonia, cuya iluminación constituye uno de los grandes atractivos del entorno.

Múnich: Una celebración de las tradiciones bávaras, con coros alpinos, enormes árboles de Navidad iluminados y abundantes especialidades regionales, entre ellas las albóndigas tradicionales.

Berlín: La capital ofrece mercados con propuestas artísticas y artesanales, donde destacan los creadores de piezas de alta calidad, los sopladores de vidrio y una variada oferta de gastronomía callejera.

Fráncfort: Su mercado se extiende por el centro histórico, con la plaza Römerberg como principal escenario.

Erfurt: Situado en el centro de Alemania, este mercado figura entre los más pintorescos y evocadores del país. Se instala en la histórica Domplatz (plaza de la Catedral), frente a las fachadas iluminadas de la catedral de Santa María, del siglo XIV, y la iglesia de San Severo, que conforman uno de los conjuntos arquitectónicos más destacados de la ciudad.

Para más información, consulte esta página web.

Cómo llegar

Lufthansa y otras aerolíneas internacionales ofrecen vuelos a varias ciudades alemanas. Puede desplazarse entre ellas por medio de trenes, autobuses o automóviles.

Los ciudadanos estadounidenses no necesitan visa para estancias de hasta 90 días en Alemania por turismo u otras visitas de corta duración permitidas.

Idioma

El alemán es el idioma oficial, aunque el inglés se habla ampliamente, sobre todo en hoteles, restaurantes, atracciones turísticas y otros lugares frecuentados por visitantes internacionales.

Dónde alojarse

El país cuenta con un amplio y diverso mercado hotelero, desde alojamientos económicos y establecimientos boutique hasta hoteles de lujo. En comparación con otros destinos europeos, ofrece opciones de hospedaje relativamente asequibles.

Moneda

Alemania utiliza el euro (€). Como los tipos de cambio fluctúan, conviene consultar la tasa vigente antes del viaje en lugar de basarse en una conversión fija.

El uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito suele ser conveniente, aunque es recomendable verificar con el banco las posibles comisiones por transacciones internacionales y conversión de moneda.