Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, concluyó este jueves su visita oficial a la India, una estancia centrada en ampliar la cooperación energética y promover el procesamiento de petróleo extrapesado venezolano en las refinerías del país asiático.

EEUU avanza en la diversificación del suministro mundial como uno de puntos de la nueva estrategia geopolítica de Washington.

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"Acabo de salir de la India tras avanzar en nuestras prioridades económicas y estratégicas en la región", anunció Rubio en su cuenta de X, donde destacó que fortalecer la asociación económica y la cooperación en seguridad energética beneficia a ambos países.

El jefe de la diplomacia estadounidense cerró su agenda con una visita al complejo de refinación de Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, propiedad del conglomerado Reliance Industries, donde mantuvo conversaciones con el magnate Mukesh Ambani y su hijo Anant.

El crudo venezolano

Antes de ese encuentro, Rubio adelantó que Washington pretendía animar a Reliance a procesar mayores volúmenes de crudo venezolano e incluso explorar inversiones para producir petróleo en el país sudamericano.

Las instalaciones de Jamnagar procesan como promedio 1,4 millones de barriles diarios de crudo y figuran entre los principales centros de refinación del mundo preparados para tratar el crudo extrapesado de Venezuela.

Contrario a esta estrategia económica, los demócratas del gobierno de Joe Biden -bajo una plataforma de extrema izquierda y con la promesa de una transición universal hacia las supuestas "energías limpias"- hicieron todo lo posible por frenar y destruir la industria petrolera estadounidense, con paquetes regulatorios que crearon la peor inflación en las últimas cinco décadas en EEUU.

El plan generó un caos de precios que aún se mantienen y al final los demócratas tuvieron que dar marcha atrás en medio de la crisis de 2022, que se unió a la guerra de Ucrania y llevó los precios del crudo internacional a los 130 dólares el barril.

Reliance confirmó que las conversaciones abordaron oportunidades de cooperación en energía convencional, nuevas energías e infraestructura digital, aunque no anunció compromisos específicos de compra o inversión.

La India intenta diversificar sus fuentes de suministro y Washington busca reducir el peso del petróleo ruso en las importaciones del país.

Se perfila posible acuerdo energético

China, EEUU, la Comunidad Europea y la India son los principales consumidores de petróleo y gas en el planeta.

La agenda de Rubio incluyó también reuniones en Bombay con su homólogo indio, S. Jaishankar, y con destacados empresarios, entre ellos Gautam Adani, presidente del grupo Adani, y N. Chandrasekaran, presidente de Tata Sons.

Durante su estancia, el secretario de Estado se mostró optimista sobre las negociaciones comerciales entre Washington y Nueva Delhi.

Un acuerdo comercial estaría definido por los respectivos equipos comerciales y presidentes de cada país.

Sin embargo, la visita de Rubio es el gran paso inicial para un convenio que sería histórico entre ambas naciones y que consolida a EEUU como el mayor productor de crudo del planeta con un promedio récord de 14 millones de barriles diarios

El jefe de la diplomacia estadounidense no se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi. Su agenda tuvo como eje central los principales centros empresariales y energéticos del oeste del país.

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FUENTE: Con información de EFE y The Epoch Times.