Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este miércoles 22 de octubre en Miami la Enmienda 3, que figura en la boleta de las elecciones generales, y sostuvo que la medida permitiría reducir los impuestos a propietarios sin afectar los servicios esenciales, según las cifras expuestas durante una mesa redonda con funcionarios electos y representantes del sector inmobiliario.

DeSantis rechazó las advertencias de gobiernos locales que, según dijo, vinculan la propuesta con la pérdida de servicios como la policía y los bomberos. «Rechazamos el alarmismo y las narrativas falsas», afirmó. El gobernador sostuvo que la reducción puede aplicarse mientras se mantienen los servicios básicos y pidió a los votantes examinar las cifras.

El argumento central de DeSantis fue el crecimiento de los ingresos por impuestos a la propiedad de los gobiernos locales, “de casi $33,000 millones en 2019 a $62,000 millones en 2026”. Al ajustar la cifra de 2019 por inflación y crecimiento poblacional, dijo, los ingresos actuales serían de unos $49,000 millones, lo que deja una diferencia aproximada de $13,000 millones frente a lo recaudado en 2019.

Según las proyecciones presentadas por el gobernador, si se aprueba la Enmienda 3, los gobiernos locales recibirían alrededor de $60,000 millones en 2027 y $59,800 millones en 2028. DeSantis comparó esos montos con los ingresos ajustados que, en su cálculo, habrían sido de $50,500 millones en 2027 y $53,000 millones en 2028 si solo hubieran aumentado al ritmo de la inflación y la población.

“¿No teníamos bomberos en 2019? ¿No teníamos policías?”, preguntó DeSantis para argumentar que los gobiernos locales ya garantizaban entonces esos servicios con ingresos menores. Añadió que la propuesta limitaría el uso de los ingresos de los impuestos a la propiedad a servicios esenciales, como seguridad pública y respuesta a emergencias, y que la enmienda reduciría de 10% a 5% el límite anual de aumento del valor tasado de propiedades comerciales.

La medida ampliaría gradualmente la exención de vivienda principal —homestead— de $50,000 a $150,000 el primer año y a $250,000 el siguiente, sin incluir los impuestos de los distritos escolares, según la explicación ofrecida en la mesa redonda. DeSantis dijo que, para algunos propietarios de Miami-Dade, el cambio podría reducir el pago del impuesto a la propiedad hasta en dos tercios.

Ahorros y cifras de Miami-Dade

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, defendió que el alivio tributario y la seguridad pública no son objetivos incompatibles. Expuso ahorros logrados o proyectados por su oficina: bajar el costo anual de servicios tecnológicos que pagaba al condado de $54 millones a $42 millones, con otros $6 millones a $7 millones de ahorro anual previstos si la oficina administra esos servicios de forma independiente.

También mencionó $4.1 millones de ahorro anual al eliminar el programa de sargentos de armas del condado y $10.5 millones evitados al mantener los uniformes y actualizar los gráficos de vehículos existentes en vez de reemplazarlos o repintarlos. En conjunto, cifró en aproximadamente $33.8 millones los ahorros y gastos evitados que su oficina ha identificado, incluidos cambios aún en proceso.

Por su parte, el comisionado de Miami-Dade Roberto González pidió al gobierno condal “hacer más con menos”, tal como ha hecho el gobierno estatal y cuestionó el aumento en presupuesto y la plantilla de condado. Afirmó que el presupuesto de Miami-Dade pasó de $9,000 millones a $14,200 millones en seis años y que se incorporaron más de 2,700 puestos. Y mientras todos estos incrementos suceden se han planteado eliminar rutas y otros servicios. También sostuvo que el condado tiene 3,700 puestos gerenciales, de los cuales unos 500 supervisan a cero empleados y reciben salarios superiores a $200,000.

El tasador de impuestos Tomás Regalado presentó cálculos para el condado y sus 34 municipios, sin incluir a la Junta Escolar, cuyos impuestos no se verían afectados por el cambio a la exención. Estimó que si es aprobada la Enmienda 3 en el primer año la reducción supondría $355 millones menos y el siguiente, $172 millones, equivalentes, según su cálculo, a cerca de 2.13% del presupuesto total. Regalado calificó ese impacto como manejable.

Como ejemplo, indicó que una propiedad con cuyo impuesto anual sea de $6,600 pagaría unos $4,370.28 el primer año y $3,291 el siguiente si se aprueba la enmienda. Añadió que la reducción del límite de valoración comercial también beneficiaría a propietarios de edificios de apartamentos y locales comerciales.

Regalado dijo que Miami-Dade cuenta con 448,379 propiedades con exención homestead y que, a su juicio, cerca de nueve de cada diez propietarios necesitan alivio. “Por primera vez estamos votando para nosotros mismos”, expresó.

Accesibilidad y servicios esenciales

El representante estatal Alex Rizo sostuvo que los gobiernos existen para servir a los ciudadanos. Comparó el crecimiento poblacional de Miami-Dade —que cifró en 13% entre 2015 y 2025— con el aumento del presupuesto de la parte no incorporada del condado, de $6,000 millones a $14,000 millones, un incremento de 134%, según sus cifras. Preguntó si los residentes perciben una mejora de los servicios proporcional a ese aumento.

Por su parte, Fernando Arencibia Jr., de Florida Realtors, vinculó la medida con la posibilidad de comprar y conservar una vivienda. Señaló que la edad promedio del comprador de primera vivienda en el país ha subido a 40 años y que el incremento de los impuestos dificulta mantener una propiedad. “Por primera vez en mucho tiempo, los votantes tienen la oportunidad de controlar lo que pagan”, afirmó e instó a votar en favor de la enmienda que “facilita el camino a la compra de vivienda”.

Alivio inmediato y tangible

Todos los politicos prometen que van a bajar los impuestos y una vez en el puesto pocos lo hacen. Esta es una oportunidad de cumplir con esa promesa, afirmó el gobernador.

DeSantis también sostuvo que la enmienda daría un alivio inmediato a los propietarios y ayudaría a quienes aspiran a comprar una casa. También dijo que, si alguna localidad demostrara que necesita apoyo para mantener un servicio policial o de emergencia, respaldaría trabajar con la Legislatura para atenderlo. Rechazó, en cambio, las advertencias que calificó de alarmistas y afirmó que la propuesta es “una oportunidad única y difícil de repetir” para que los votantes dejen más dinero en manos de las familias.

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