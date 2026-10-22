jueves 22  de  octubre 2026
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

La sheriff Rosie Cordero-Stutz anunció que devolverá a los agentes a tareas policiales. Conozca la razón y el vínculo con el presupuesto y su déficit hoy

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado.&nbsp;

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 

CMP/IA
Captura de pantalla 2026-10-22 a la(s) 5.32.01 p.m.
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade anunció en una misiva que eliminará a partir del 9 de noviembre el Programa de Sargentos de Armas, que cuesta unos $4,1 millones al año, y reasignará a su personal a tareas policiales para atender necesidades operativas y enfrentar el déficit presupuestario que denuncia la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

La sheriff informó la decisión en una carta fechada el jueves 22 de octubre y dirigida a la alcaldesa Daniella Levine Cava, al presidente de la Comisión condal, Anthony Rodríguez, y a los comisionados. Según la misiva, el programa fue heredado del antiguo Departamento de Policía de Miami-Dade, cuando esa agencia formaba parte del gobierno del condado.

Lee además
Roberto González, comisionado de Miami-Dade por el Distrito 11 pide más fondos para oficina del sheriff. 
SEGURIDAD Y MENOS GOBIERNO

Exigen priorizar la oficina del sheriff en presupuesto de Miami-Dade
Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado de Miami-Dade, apoya a la Enmienda 3.
SEGURIDAD Y FISCALIDAD

Sheriff de Miami-Dade, entre el alivio fiscal y más presupuesto

Función de los sargentos de armas de Miami-Dade

El programa cumple funciones de seguridad en las reuniones de la Comisión condal y sus comités. Los sargentos en armas, generalmente vestidos de civil, también ofrecen protección a funcionarios electos y prestan servicios de transporte para la alcaldesa y los comisionados durante actividades oficiales. Para esos traslados pueden utilizar vehículos policiales tipo SUV, equipados con luces de emergencia.

El protocolo del condado asigna a la unidad tareas de seguridad y orden en las reuniones, y establece que sus integrantes no son choferes personales ni están asignados de manera exclusiva a un comisionado. La distinción es relevante. El servicio de transporte se vincula a sus responsabilidades oficiales, no a diligencias privadas de los funcionarios.

Cordero-Stutz dijo que su oficina mantendrá la cobertura policial durante las reuniones de la Comisión, aunque el programa dejará de operar. La carta señala que la agencia revisa los compromisos heredados para dirigir el dinero y el personal hacia su misión principal de seguridad pública.

Recorte y presupuesto de Oficina del Sheriff

En la carta, Cordero-Stutz afirmó que el presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-27 no cubre por completo las necesidades de la oficina. La sheriff sostiene que hacen falta 42,037 millones de dólares adicionales para atender obligaciones existentes y contratar personal. Esa cantidad no se incorporó al presupuesto aprobado por la alcaldesa y la Comisión.

El Condado, por su parte, anunció que asignó a la oficina un presupuesto récord de 1,234 millones de dólares, 186,3 millones por encima de la solicitud certificada de 1,048 millones presentada por la sheriff. La alcaldesa afirmó que la asignación financia las 200 plazas adicionales solicitadas y contempla unos 95 millones de dólares para horas extra.

La Oficina del Sheriff sostuvo frente al pleno que, pese a esa asignación, persiste el faltante de 42 millones de dólares y que la brecha podría afectar contrataciones y compromisos laborales. Por ello, indicó que Cordero-Stutz apelaría ante la Comisión de Administración de Florida.

La sheriff adelanta las medidas de ahorro en mesa redonda sobre la Enmienda 3

A la decisión de eliminar el programa de sargentos de armas, se suma a los ahorros que Cordero-Stutz expuso durante una mesa redonda sobre la Enmienda 3 de este 22 de octubre junto al gobernador Ron DeSantis. En ese encuentro, la sheriff defendió que el alivio tributario y la seguridad pública pueden coexistir si las agencias revisan sus gastos antes de pedir más recursos.

Entre las medidas mencionadas tomadas por su oficina para ahorrar, citó la reducción del gasto anual en servicios tecnológicos del condado, de $54 millones a $42 millones, y una posible disminución adicional a entre $35 millones y $36 millones cuando la oficina administre esos servicios por su cuenta. También mencionó $10,5 millones en costos evitados al conservar los uniformes marrones, en vez de usar los verdes reglamentarios y actualizar los gráficos de vehículos existentes. La eliminación del programa de sargentos de armas representa otro ahorro anual de $4,1 millones.

Cordero-Stutz calculó en unos $33,8 millones los ahorros y costos evitados que había identificado o proyectado. Presentó la cancelación del programa de sargentos como una manera de devolver a los agentes a funciones policiales y dedicar los recursos a las necesidades operativas de la agencia.

[email protected]

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade aprueba $1,234 millones para la Sheriff, pero advierte de menos agentes en las calles

Expresos políticos exigen liberar a los disidentes y fijan condiciones para una transición democrática en Cuba

Denver reúne a líderes para enfrentar el antisemitismo y la desinformación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El secretario de Estado Marco Rubio brinda con el ministro del exterior de la India, Subrahmanyam Jaishankar.
POLíTICA EXTERIOR

Rubio concluye su visita a India y sienta bases para posible acuerdo energético

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

Imagen de un avión de combate estadounidense F-35B
INDUSTRIA MILITAR

El Pentágono anuncia la compra de 850 cazas F-35 en diez años

Marea real en una calle de Miami.
Calles bajo agua

Miami bajo alerta por el regreso de las mareas del rey: cuándo podrían inundarse las calles

Momentos en el que el exministro de petróleo venezolano Tareck El Aissami es esposado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción.
VENEZUELA

Tareck El Aissami sugiere que el régimen de Delcy Rodríguez prepara su entrega a EEUU

Te puede interesar

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade y Rosie Cordero Stutz, sheriff del condado. 
NO DINERO, NO CUSTODIOS

Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

Por CÉSAR MENÉNDEZ
La congresista federal de origen somalí, Ilhan Omar, enfrenta investigación por fraude migratorio.
EEUU

Documentos judiciales revelan dos líneas de investigación contra Ilhan Omar por presunto fraude migratorio

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a funcionarios de Miami-Dade habla sobre la Enmienda 3. 
DETALLES PARA VOTAR

Enmienda 3 en Florida: oportunidad única de bajar impuestos sin recortar servicios

El intercambio de experiencias permitió acercar distintas perspectivas sobre la prevención del antisemitismo y construcción  de la confianza.
EVENTO

Denver reúne a líderes para enfrentar el antisemitismo y la desinformación

Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
ELECCIONES LEGISLATIVAS

Casi la mitad del voto anticipado es hasta ahora de registrados demócratas