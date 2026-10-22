Sheriff de Miami-Dade elimina programa de sargentos de armas para ahorrar $4,1 millones

MIAMI.- La Oficina del Sheriff de Miami-Dade anunció en una misiva que eliminará a partir del 9 de noviembre el Programa de Sargentos de Armas, que cuesta unos $4,1 millones al año, y reasignará a su personal a tareas policiales para atender necesidades operativas y enfrentar el déficit presupuestario que denuncia la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

La sheriff informó la decisión en una carta fechada el jueves 22 de octubre y dirigida a la alcaldesa Daniella Levine Cava, al presidente de la Comisión condal, Anthony Rodríguez, y a los comisionados. Según la misiva, el programa fue heredado del antiguo Departamento de Policía de Miami-Dade, cuando esa agencia formaba parte del gobierno del condado.

Función de los sargentos de armas de Miami-Dade

El programa cumple funciones de seguridad en las reuniones de la Comisión condal y sus comités. Los sargentos en armas, generalmente vestidos de civil, también ofrecen protección a funcionarios electos y prestan servicios de transporte para la alcaldesa y los comisionados durante actividades oficiales. Para esos traslados pueden utilizar vehículos policiales tipo SUV, equipados con luces de emergencia.

El protocolo del condado asigna a la unidad tareas de seguridad y orden en las reuniones, y establece que sus integrantes no son choferes personales ni están asignados de manera exclusiva a un comisionado. La distinción es relevante. El servicio de transporte se vincula a sus responsabilidades oficiales, no a diligencias privadas de los funcionarios.

Cordero-Stutz dijo que su oficina mantendrá la cobertura policial durante las reuniones de la Comisión, aunque el programa dejará de operar. La carta señala que la agencia revisa los compromisos heredados para dirigir el dinero y el personal hacia su misión principal de seguridad pública.

Recorte y presupuesto de Oficina del Sheriff

En la carta, Cordero-Stutz afirmó que el presupuesto aprobado para el año fiscal 2026-27 no cubre por completo las necesidades de la oficina. La sheriff sostiene que hacen falta 42,037 millones de dólares adicionales para atender obligaciones existentes y contratar personal. Esa cantidad no se incorporó al presupuesto aprobado por la alcaldesa y la Comisión.

El Condado, por su parte, anunció que asignó a la oficina un presupuesto récord de 1,234 millones de dólares, 186,3 millones por encima de la solicitud certificada de 1,048 millones presentada por la sheriff. La alcaldesa afirmó que la asignación financia las 200 plazas adicionales solicitadas y contempla unos 95 millones de dólares para horas extra.

La Oficina del Sheriff sostuvo frente al pleno que, pese a esa asignación, persiste el faltante de 42 millones de dólares y que la brecha podría afectar contrataciones y compromisos laborales. Por ello, indicó que Cordero-Stutz apelaría ante la Comisión de Administración de Florida.

La sheriff adelanta las medidas de ahorro en mesa redonda sobre la Enmienda 3

A la decisión de eliminar el programa de sargentos de armas, se suma a los ahorros que Cordero-Stutz expuso durante una mesa redonda sobre la Enmienda 3 de este 22 de octubre junto al gobernador Ron DeSantis. En ese encuentro, la sheriff defendió que el alivio tributario y la seguridad pública pueden coexistir si las agencias revisan sus gastos antes de pedir más recursos.

Entre las medidas mencionadas tomadas por su oficina para ahorrar, citó la reducción del gasto anual en servicios tecnológicos del condado, de $54 millones a $42 millones, y una posible disminución adicional a entre $35 millones y $36 millones cuando la oficina administre esos servicios por su cuenta. También mencionó $10,5 millones en costos evitados al conservar los uniformes marrones, en vez de usar los verdes reglamentarios y actualizar los gráficos de vehículos existentes. La eliminación del programa de sargentos de armas representa otro ahorro anual de $4,1 millones.

Cordero-Stutz calculó en unos $33,8 millones los ahorros y costos evitados que había identificado o proyectado. Presentó la cancelación del programa de sargentos como una manera de devolver a los agentes a funciones policiales y dedicar los recursos a las necesidades operativas de la agencia.

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