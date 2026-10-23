Crueldad animal podría costar hasta $7.500 en Miami, avanzan nuevas sanciones

MIAMI. — La Comisión de Miami aprobó en primera lectura dos ordenanzas para endurecer las sanciones por maltrato animal, con multas que podrían alcanzar $2.500 por una primera infracción, $5.000 por una segunda y $7.500 por una tercera o posterior, en respuesta a recientes casos de presunto abandono y crueldad contra perros.

Las disposiciones abordadas por los legisladores municipales el jueves todavía deben superar una segunda lectura en una próxima reunión antes de convertirse en normas vigentes.

La iniciativa busca aprovechar las facultades ampliadas por Florida para que ciudades y condados apliquen sanciones civiles más elevadas. La legislación estatal establece esos máximos y exige contemplar una penalidad inferior cuando la persona acepta la citación sin impugnarla.

Multas más altas y control de mascotas

Las propuestas de los comisionados Damian Pardo y Ralph Rosado buscan que el maltrato animal tenga un costo económico considerablemente mayor. Las sanciones civiles municipales, que hasta ahora generalmente oscilan entre $50 y $500, podrían alcanzar miles de dólares por infracción, con penalidades crecientes para los reincidentes.

El texto presentado por Rosado también plantea restricciones concretas contra el abandono: prohibir que los perros permanezcan solos en balcones sin sombra o agua, durante avisos de condiciones meteorológicas severas o por más de una hora durante la noche.

Por su parte, la iniciativa de la comisionada Christine King busca reforzar el cumplimiento de las reglas sobre correas y limitar que las mascotas circulen sin control por espacios públicos. También actualiza las definiciones y las facultades de fiscalización para armonizarlas con las normas del condado y del estado.

Casos recientes impulsan la respuesta

Entre los antecedentes figura el rescate de un bulldog francés presuntamente confinado durante aproximadamente dos semanas en el balcón de un edificio del centro de Miami. El animal presentaba una desnutrición severa y quedó bajo el cuidado de Servicios para Animales de Miami-Dade, según los reportes publicados.

Otro episodio ocurrió en Coconut Grove, donde fue localizado un perro muerto en la bahía, atado a bloques de concreto. La Policía de Miami confirmó que tuvo conocimiento del hallazgo el 13 de octubre, pero entonces no había establecido la causa de muerte ni identificado públicamente a una persona responsable.

El comisionado Pardo había explicado que su oficina recibe comunicaciones frecuentes sobre posibles abusos, al tiempo que vinculó las propuestas con esas denuncias y con la necesidad de disponer de sanciones más fuertes ante conductas que afectan el bienestar de las mascotas.

La próxima votación será necesaria para definir el texto que finalmente se incorpore al código municipal. Hasta que concluya ese procedimiento, las cantidades anunciadas representan sanciones propuestas y no multas nuevas que puedan aplicarse automáticamente desde la aprobación inicial.